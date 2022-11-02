Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Польща забрала у посольства РФ базу відпочинку під Варшавою

"Європейська правда"Середа, 2 листопада 2022, 19:51

Польська служба з охорони лісів взяла під свій контроль курорт "Скуб’янка" під Варшавою, який радянське, а потім російське посольство орендувало з 1980-х років – відповідний договір розірвали після повномасштабного вторгнення Росії проти України.

Як передає "Європейська правда", про це в середу повідомило польське Міністерство клімату і навколишнього середовища.

"Лісова охорона сьогодні вилучила та наклала арешт на майно, яке орендувало посольство РФ. Санаторій, розташований у лісництві Зеґже в межах Скуб’янки, був орендований радянським посольством ще у 1980-х роках", – йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

Реклама:

Заступник міністра Едвард Сярка уточнив, що в середині квітня державне лісове агентство розірвало договір з посольством РФ через несплату орендної плати – 12 тисяч злотих на місяць.

ВІДЕО ДНЯ

Він додав, що, незважаючи на неодноразові заклики, посольство РФ не вивезло речі з бази відпочинку, тому, за його словами, "сьогодні ми приступили до конфіскації  майна". Він додав, що наразі здійснюється інвентаризація та технічна оцінка.

За словами очільника Держлісагентства Польщі Юзефа Кубіци, "всі юридичні аспекти вичерпані", і "в російської сторони не буде жодних підстав претендувати на якісь права". Окрім несплати оренди, підставою для розірвання договору стала агресія РФ проти України, додав він.

База відпочинку "Скуб’янка" на річці Зеґже містить два готелі, дві вілли, вісім котеджів та адміністративну частину. У лютому Росія припинила сплачувати за оренду санаторію, після чого у квітні Держлісагентство Польщі ініціювало розірвання контракту та подало до суду на російське посольство.

Нагадаємо, адміністрація міста Турку, що на південному заході Фінляндії, забрала у генерального консульства Росії церкву, яку передали йому в безоплатне користування ще за часів Радянського Союзу, через вторгнення в Україну.

Теми: ПольщаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Польща
Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: