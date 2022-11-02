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Польща забрала у посольства РФ базу відпочинку під Варшавою

"Європейська правда"Середа, 2 листопада 2022, 20:51

Польська служба з охорони лісів взяла під свій контроль курорт "Скуб’янка" під Варшавою, який радянське, а потім російське посольство орендувало з 1980-х років – відповідний договір розірвали після повномасштабного вторгнення Росії проти України.

Як передає "Європейська правда", про це в середу повідомило польське Міністерство клімату і навколишнього середовища.

"Лісова охорона сьогодні вилучила та наклала арешт на майно, яке орендувало посольство РФ. Санаторій, розташований у лісництві Зеґже в межах Скуб’янки, був орендований радянським посольством ще у 1980-х роках", – йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

Заступник міністра Едвард Сярка уточнив, що в середині квітня державне лісове агентство розірвало договір з посольством РФ через несплату орендної плати – 12 тисяч злотих на місяць.

Він додав, що, незважаючи на неодноразові заклики, посольство РФ не вивезло речі з бази відпочинку, тому, за його словами, "сьогодні ми приступили до конфіскації  майна". Він додав, що наразі здійснюється інвентаризація та технічна оцінка.

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За словами очільника Держлісагентства Польщі Юзефа Кубіци, "всі юридичні аспекти вичерпані", і "в російської сторони не буде жодних підстав претендувати на якісь права". Окрім несплати оренди, підставою для розірвання договору стала агресія РФ проти України, додав він.

База відпочинку "Скуб’янка" на річці Зеґже містить два готелі, дві вілли, вісім котеджів та адміністративну частину. У лютому Росія припинила сплачувати за оренду санаторію, після чого у квітні Держлісагентство Польщі ініціювало розірвання контракту та подало до суду на російське посольство.

Нагадаємо, адміністрація міста Турку, що на південному заході Фінляндії, забрала у генерального консульства Росії церкву, яку передали йому в безоплатне користування ще за часів Радянського Союзу, через вторгнення в Україну.

Теми: ПольщаРосія
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