Росіяни окопуються в Криму та на Херсонщині: супутникові знімки

Росіяни оновлюють старі траншеї та риють нові на півночі Криму та на Херсонщині.

Джерело: OSINT-аналітик Benjamin Pittet в Twitter

Деталі: Згідно зі супутниковими знімками, які публікує аналітик, російські окупанти риють траншеї на півночі Криму. Зокрема, Росія відновила траншеї КПВВ "Чонгар", що між Кримом і Херсонською областю. Також були облаштовані окопи.

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Така ж ситуація в північно-західній частині Криму, біля Армянська. За його словами, там росіяни оновлюють старі окопи і копають нові.

Фото 5 листопада

Величезну траншею викопано у Новотроїцькому (Генічеський район Херсонщини). По всьому регіону можна побачити багато подібних оборонних споруд.

"Вони будують фортецю", – вважає аналітик.

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