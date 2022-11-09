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Росіяни окопуються в Криму та на Херсонщині: супутникові знімки

Тетяна ЛозовенкоСереда, 9 листопада 2022, 21:56
Фото OSINT-аналітик Benjamin Pittet

Росіяни оновлюють старі траншеї та риють нові на півночі Криму та на Херсонщині. 

Джерело: OSINT-аналітик Benjamin Pittet в Twitter 

Деталі: Згідно зі супутниковими знімками, які публікує аналітик, російські окупанти риють траншеї на півночі Криму. Зокрема, Росія відновила траншеї КПВВ "Чонгар", що між Кримом і Херсонською областю. Також були облаштовані окопи.

Фото за 12 серпня
Фото за 12 серпня
Фото за 8 жовтня
Фото за 8 жовтня

Така ж ситуація в північно-західній частині Криму, біля Армянська. За його словами, там росіяни оновлюють старі окопи і копають нові.

Фото листопада
Фото 5 листопада

Величезну траншею викопано у Новотроїцькому (Генічеський район Херсонщини). По всьому регіону можна побачити багато подібних оборонних споруд.

"Вони будують фортецю", – вважає аналітик.

Теми: КримХерсонська областьвійна
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