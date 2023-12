Росіяни окопуються в Криму та на Херсонщині: супутникові знімки

Росіяни оновлюють старі траншеї та риють нові на півночі Криму та на Херсонщині.

Джерело: OSINT-аналітик Benjamin Pittet в Twitter

Деталі: Згідно зі супутниковими знімками, які публікує аналітик, російські окупанти риють траншеї на півночі Криму. Зокрема, Росія відновила траншеї КПВВ "Чонгар", що між Кримом і Херсонською областю. Також були облаштовані окопи.

Така ж ситуація в північно-західній частині Криму, біля Армянська. За його словами, там росіяни оновлюють старі окопи і копають нові.

Величезну траншею викопано у Новотроїцькому (Генічеський район Херсонщини). По всьому регіону можна побачити багато подібних оборонних споруд.

"Вони будують фортецю", – вважає аналітик.

