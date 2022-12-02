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СБУ затримала агента РФ, який "зливав" АТОвців під час окупації Херсона

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 2 грудня 2022, 12:21
Затриманий у Херсоні поплічник РФ, фото СБУ

Служба безпеки України затримала у Херсоні поплічника росіян, який під час окупації зливав спецслужбам РФ місця перебування колишніх бійців АТО і коригував обстріли по позиціях військових ЗСУ.

Джерело: пресслужба СБУ 

Деталі: За інформацією слідства, місцевий житель перейшов на бік окупантів на початку повномасштабного вторгнення і почав співпрацювати з російськими спецслужбами. До активного виконання завдань росіян він присутив з початку квітня.

Для збору інформації чоловік "в темну" використовував власні зв’язки, а також об’їжджав територію регіону.

Зокрема, він збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на Херсонщині. Російські окупанти використовувати отримані дані для планування і підготовки прицільних ракетно-артилерійських обстрілів по позиціях ЗСУ.

Крім того, під час окупації Херсона він "здавав" країні-агресору адреси перебування учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО. Росіяни використовували цю інформацію для проведення масових незаконних затримань і викрадення людей до катівень. Там від українських патріотів вимагали "зізнання" у сфабрикованих справах, а у разі незгоди – застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

Інформацію чоловік передавав своєму російському "куратору" через анонімний Telegram-канал.

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Під час обшуку у нього виявили пропагандистські матеріали і російськй символіку, а також телефон із доказами законспірованого листування з представником Росії.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного часу) Кримінального кодексу України. Запобіжний захід – тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 15 років або довічне ув’язнення.

 

Теми: ХерсонСБУРосія
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