Глава Мюнхенської конференції: Україна має повне право відвоювати Крим
Багаторічний радник колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, а нині глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген вважає, що Німеччина має підтримати Україну в її спробах повернути анексований Крим.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтерв’ю DW.
"Крим, безумовно, є частиною України, і Україна має повне право відвоювати і повернути свою територію. Тому рішення має ухвалювати Україна", – заявив Гойсген.
Він нагадав, що Німеччина намагалася дипломатичним шляхом, зокрема через Мінські угоди, вирішити "проблеми, які виникли у нас із Росією під час її першого вторгнення" в Україну у 2014 році.
"Тепер Росія відсунула усі ці зусилля на другий план – Росія поводиться дуже агресивно, Росія несе відповідальність за загибель десятків тисяч людей. Погляньте тільки на Маріуполь, на те, як вони його зруйнували! Вони зруйнували його так само, як Грозний", – наголосив Гойсген.
"Тож ми повинні надавати всебічну підтримку українцям, і якщо Україна може повернути Крим, її необхідно підтримати", – підсумував глава Мюнхенської безпекової конференції.
Як відомо, міжнародна спільнота запровадила санкції проти Росії після протиправної анексії Криму у 2014 році. При цьому Німеччина не припинила економічні та дипломатичні відносини з Москвою.
Ще у серпні канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав, що реакція на анексію Криму у 2014 році мала б бути інакшою.