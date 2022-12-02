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Глава Мюнхенської конференції: Україна має повне право відвоювати Крим

"Європейська правда"П'ятниця, 2 грудня 2022, 19:08

Багаторічний радник колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, а нині глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген вважає, що Німеччина має підтримати Україну в її спробах повернути анексований Крим.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтерв’ю DW.

"Крим, безумовно, є частиною України, і Україна має повне право відвоювати і повернути свою територію. Тому рішення має ухвалювати Україна", – заявив Гойсген.

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Він нагадав, що Німеччина намагалася дипломатичним шляхом, зокрема через Мінські угоди, вирішити "проблеми, які виникли у нас із Росією під час її першого вторгнення" в Україну у 2014 році.

"Тепер Росія відсунула усі ці зусилля на другий план – Росія поводиться дуже агресивно, Росія несе відповідальність за загибель десятків тисяч людей. Погляньте тільки на Маріуполь, на те, як вони його зруйнували! Вони зруйнували його так само, як Грозний", – наголосив Гойсген.

"Тож ми повинні надавати всебічну підтримку українцям, і якщо Україна може повернути Крим, її необхідно підтримати", – підсумував глава Мюнхенської безпекової конференції.

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Як відомо, міжнародна спільнота запровадила санкції проти Росії після протиправної анексії Криму у 2014 році. При цьому Німеччина не припинила економічні та дипломатичні відносини з Москвою.

Ще у серпні канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав, що реакція на анексію Криму у 2014 році мала б бути інакшою.

Теми: НімеччинаКримвійна
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