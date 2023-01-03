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Окупанти заблокували село на Луганщині: звинувачують місцевих у допомозі ЗСУ – ОВА

Ірина БалачукВівторок, 3 січня 2023, 08:21
Окупанти заблокували село на Луганщині: звинувачують місцевих у допомозі ЗСУ – ОВА
Українські захисники знищують ворога. Фото ілюстративне з Telegram Луганської ОВА

Російські загарбники проводять фільтраційні заходи у селі Половинкине поблизу Старобільська Луганської області через нібито допомогу місцевих мешканців Збройним силам України.

Джерело: Луганська обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно ОВА: "Начебто для "фільтраційних заходів" ворог заблокував село Половинкине поблизу Старобільська. Причиною стали успішні прильоти по позиціях росіян – окупанти звинувачують місцеве населення у допомозі ЗСУ. У результаті рейду вже 30 мешканців села вивезено до Луганська".

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Деталі: Водночас лікарні обласного центру переповнені пораненими росіянами.

На Біловодщину звозять виключно поранених зеків, які були засуджені або за вбивство, або за зґвалтування. Ситуація у Біловодську стає напруженою, бо місцеві так звані "правоохоронці" не можуть гарантувати безпеку цивільному населенню.

В ОВА нагадали, що з 1 січня на тимчасово окупованих територіях росіяни заборонили обіг гривні. Але місцеві мешканці ігнорують це – гривні продовжують приймати на ринках та у маленьких крамницях.

Тим часом ЗСУ щодня наближають перемогу. Так, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки, Площанки та Білогорівки.

На Куп’янському напрямку росіяни обстрілювали з артилерії райони Новоселівського, Андріївки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку з танків, мінометів, ствольної артилерії росіяни відкривали вогонь по Макіївці, Площанці, Невському, Червонопопівці, Діброві.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Також 2 січня українські захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 3 розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10".

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А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили район зосередження живої сили та військової техніки противника, а також радіолокаційну станцію окупантів.

Теми: Луганська областьвійнаокупація
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