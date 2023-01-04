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Зеленський поговорив з Трюдо про посилення тиску на Росію

"Українська правда"Середа, 4 січня 2023, 01:06
Зеленський поговорив з Трюдо про посилення тиску на Росію
Володимир Зеленський і Джастін Трюдо, ілюстративне фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 3 січня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Глави держав говорили про посилення тиску на РФ.

Джерело: вечірнє відеозвернення українського президента

Пряма мова Зеленського: "Говорив з прем’єр-міністром Канади, і це четверта міжнародна розмова за сьогодні (3 січня – ред.). Прем'єр-міністр Нідерландів, прем'єр-міністр Британії, прем'єр-міністр Норвегії. І ось Джастін Трюдо.

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Дякую Канаді за незмінну оборонну, санкційну та фінансову підтримку. Обговорили з прем'єр-міністром Трюдо, як іще можемо посилити тиск на Росію. Відчувається, що канадська допомога нашому захисту цього року збереже свою силу".

Теми: КанадаЗеленськийРосія
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