Зеленський поговорив з Трюдо про посилення тиску на Росію

Президент України Володимир Зеленський 3 січня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Глави держав говорили про посилення тиску на РФ.

Джерело: вечірнє відеозвернення українського президента

Пряма мова Зеленського: "Говорив з прем’єр-міністром Канади, і це четверта міжнародна розмова за сьогодні (3 січня – ред.). Прем'єр-міністр Нідерландів, прем'єр-міністр Британії, прем'єр-міністр Норвегії. І ось Джастін Трюдо.

Дякую Канаді за незмінну оборонну, санкційну та фінансову підтримку. Обговорили з прем'єр-міністром Трюдо, як іще можемо посилити тиск на Росію. Відчувається, що канадська допомога нашому захисту цього року збереже свою силу".