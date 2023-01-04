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Від російських обстрілів у Бахмуті загинули дві цивільні жінки

"Українська правда"Середа, 4 січня 2023, 17:21
Від російських обстрілів у Бахмуті загинули дві цивільні жінки
Фото: поліція

Росія близько 12:00 у середу обстріляла Бахмут Донецької області, в результаті чого дві літні жінки отримали смертельні осколкові поранення.

Джерело: повідомлення поліції Донецької області

"Сьогодні близько 12:00 війська РФ вдарили по місту з артилерії. Один зі снарядів влучив у дорогу. Осколками смертельно покалічило двох літніх жінок.

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Наразі евакуаційна група поліції "Білий Янгол" доставляє тіла до моргу. Надалі встановлюватимуть особи загиблих".

Деталі: В поліції заявили, що жінки перебували у вкрай небезпечному районі та не мали сил швидко сховатися від обстрілу. 

Теми: Бахмут
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