Від російських обстрілів у Бахмуті загинули дві цивільні жінки

Росія близько 12:00 у середу обстріляла Бахмут Донецької області, в результаті чого дві літні жінки отримали смертельні осколкові поранення.

Джерело: повідомлення поліції Донецької області

"Сьогодні близько 12:00 війська РФ вдарили по місту з артилерії. Один зі снарядів влучив у дорогу. Осколками смертельно покалічило двох літніх жінок.

Наразі евакуаційна група поліції "Білий Янгол" доставляє тіла до моргу. Надалі встановлюватимуть особи загиблих".

Деталі: В поліції заявили, що жінки перебували у вкрай небезпечному районі та не мали сил швидко сховатися від обстрілу.