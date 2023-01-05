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В Росії шпиталізували путінолюба Михалкова

"Українська правда"Четвер, 5 січня 2023, 18:46
Фото: Ведомости

Режисера, голову Спілки кінематографістів Росії і палкого прибічника політики президента РФ Микиту Михалкова госпіталізовали з грипом.

Джерела: російський Інтерфакс із посиланням на пресслужбу режисера

Деталі: Раніше джерело агентства в медичних колах повідомило про госпіталізацію Михалкова в одну зі столичних лікарень із підозрою на коронавірус.

Ще у 2018 році Міністерство культури за поданням Служби безпеки України внесло до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці кінорежисера Микиту Михалкова.

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Теми: Росіямедицина
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