В Росії шпиталізували путінолюба Михалкова

Режисера, голову Спілки кінематографістів Росії і палкого прибічника політики президента РФ Микиту Михалкова госпіталізовали з грипом.

Джерела: російський Інтерфакс із посиланням на пресслужбу режисера

Деталі: Раніше джерело агентства в медичних колах повідомило про госпіталізацію Михалкова в одну зі столичних лікарень із підозрою на коронавірус.

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Ще у 2018 році Міністерство культури за поданням Служби безпеки України внесло до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці кінорежисера Микиту Михалкова.