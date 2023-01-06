Росіяни вивозять з Маріуполя будматеріали зруйнованих будинків – ЦНС

Маріуполь у квітні 2022 року. Фото: getty images

З окупованих територій України росіяни вивозять, крім зерна, лом металів зі знищених міст і будматеріали зруйнованих будинків.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Одним з "улюблених" маршрутів є Маріуполь – Таганрог".

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Деталі: Центр зазначає, що цим маршрутом ворог вивозить награбоване зерно, а також лом металів зі знищених міст, зокрема з Маріуполя.

Також зафіксовано вивіз будматеріалів, а саме тих, які ворог отримує у процесі розбирання знищених ним будинків у Маріуполі.

Нагадаємо: За допомогою підставної компанії та приховування геолокації суден Росія змогла викрасти з України зерно на загальну суму щонайменше 530 мільйонів доларів, що можна класифікувати як воєнний злочин.