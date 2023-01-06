Росіяни вивозять з Маріуполя будматеріали зруйнованих будинків – ЦНС
П'ятниця, 6 січня 2023, 03:50
З окупованих територій України росіяни вивозять, крім зерна, лом металів зі знищених міст і будматеріали зруйнованих будинків.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "Одним з "улюблених" маршрутів є Маріуполь – Таганрог".
Деталі: Центр зазначає, що цим маршрутом ворог вивозить награбоване зерно, а також лом металів зі знищених міст, зокрема з Маріуполя.
Також зафіксовано вивіз будматеріалів, а саме тих, які ворог отримує у процесі розбирання знищених ним будинків у Маріуполі.
Нагадаємо: За допомогою підставної компанії та приховування геолокації суден Росія змогла викрасти з України зерно на загальну суму щонайменше 530 мільйонів доларів, що можна класифікувати як воєнний злочин.