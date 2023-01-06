Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вивозять з Маріуполя будматеріали зруйнованих будинків – ЦНС

Ольга Глущенко П'ятниця, 6 січня 2023, 02:50
Росіяни вивозять з Маріуполя будматеріали зруйнованих будинків – ЦНС
Маріуполь у квітні 2022 року. Фото: getty images

З окупованих територій України росіяни вивозять, крім зерна, лом металів зі знищених міст і будматеріали зруйнованих будинків.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Одним з "улюблених" маршрутів є Маріуполь – Таганрог".

Реклама:

Деталі: Центр зазначає, що цим маршрутом ворог вивозить награбоване зерно, а також лом металів зі знищених міст, зокрема з Маріуполя.

Також зафіксовано вивіз будматеріалів, а саме тих, які ворог отримує у процесі розбирання знищених ним будинків у Маріуполі.

Нагадаємо: За допомогою підставної компанії та приховування геолокації суден Росія змогла викрасти з України зерно на загальну суму щонайменше 530 мільйонів доларів, що можна класифікувати як воєнний злочин.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МаріупольокупаціявійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
Усі новини...
Реклама: