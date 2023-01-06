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У Каховці окупанти намагаються заборонити обіг гривні – штаб

Ольга Глущенко П'ятниця, 6 січня 2023, 07:19
Каховка Херсонської області, google maps

У Каховці Херсонської області росіяни здійснюють рейди і погрожують, щоб заборони української гривні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У населеному пункті Каховка Херсонської області російські окупанти намагаються заборонити обіг української гривні".

Деталі: Загарбники, за даними штабу, здійснюють рейди торговельними точками та погрожують вилученням не лише готівки, а й товару в разі виявлення українських грошей.

Крім того, за наявною інформацією, з 1 січня, у місті Донецьк, співробітники так званих військових комісаріатів розпочали збір інформації про громадян 2006 року народження для постановки на військовий облік.

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Теми: Херсонська областьокупаціягроші
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