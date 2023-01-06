У Каховці окупанти намагаються заборонити обіг гривні – штаб
П'ятниця, 6 січня 2023, 07:19
У Каховці Херсонської області росіяни здійснюють рейди і погрожують, щоб заборони української гривні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "У населеному пункті Каховка Херсонської області російські окупанти намагаються заборонити обіг української гривні".
Деталі: Загарбники, за даними штабу, здійснюють рейди торговельними точками та погрожують вилученням не лише готівки, а й товару в разі виявлення українських грошей.
Крім того, за наявною інформацією, з 1 січня, у місті Донецьк, співробітники так званих військових комісаріатів розпочали збір інформації про громадян 2006 року народження для постановки на військовий облік.
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