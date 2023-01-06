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У Нікопольському районі ворог вдарив по громадах з важкої артилерії

Ольга Глущенко П'ятниця, 6 січня 2023, 06:45
У Нікопольському районі ворог вдарив по громадах з важкої артилерії
наслідки обстрілів, фото з тг Резніченка

Росіяни двічі завдали ударів з важкої артилерії по громадах Нікопольського району Дніпропетровської області.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: "З десяток ворожих снарядів прилетіли у дві громади – Марганецьку та Червоногригорівську".

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Деталі: Резніченко уточнив, що внаслідок обстрілів люди неушкоджені.

Побито кілька приватних будинків, газопровід та лінію електропередач. Знищено господарчу споруду.

 
 

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Теми: Дніпропетровська областьНікопольобстрілвійна
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