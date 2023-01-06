У Нікопольському районі ворог вдарив по громадах з важкої артилерії
П'ятниця, 6 січня 2023, 07:45
Росіяни двічі завдали ударів з важкої артилерії по громадах Нікопольського району Дніпропетровської області.
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко
Пряма мова: "З десяток ворожих снарядів прилетіли у дві громади – Марганецьку та Червоногригорівську".
Деталі: Резніченко уточнив, що внаслідок обстрілів люди неушкоджені.
Побито кілька приватних будинків, газопровід та лінію електропередач. Знищено господарчу споруду.