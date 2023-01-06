У Нікопольському районі ворог вдарив по громадах з важкої артилерії

Росіяни двічі завдали ударів з важкої артилерії по громадах Нікопольського району Дніпропетровської області.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: "З десяток ворожих снарядів прилетіли у дві громади – Марганецьку та Червоногригорівську".

Деталі: Резніченко уточнив, що внаслідок обстрілів люди неушкоджені.

Побито кілька приватних будинків, газопровід та лінію електропередач. Знищено господарчу споруду.