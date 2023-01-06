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Окупанти посилили перевірки у Старобільську через вдалі удари ЗСУ – ОВА

Ірина БалачукП'ятниця, 6 січня 2023, 08:42
Російський війський військовий. Скриншот з відео Міноборони РФ

Російські загарбники посилили перевірки місцевого населення у Старобільську Луганської області – окупанти підозрюють, що люди допомагають ЗСУ.

Джерело: Луганська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "Перевірки, які відбулися в Половинкиному та Титарівці, досягли Старобільська. У зв’язку з високою ефективністю засобів вогневого ураження Сил оборони, окупанти посилили в місті адміністративний та контррозвідувальний режими".

Деталі: Зокрема, ретельно росіяни перевіряють мобільні телефони місцевих жителів. Особливу увагу приділяють особам, у яких в списках є номери абонентів українських операторів зв’язку.

Також триває примусова паспортизація населення на тимчасово окупованих територіях області. Банківські установи, які там працюють, вимагають для оформлення платіжних карток виключно паспорти РФ.  

Водночас, за даними ОВА, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Площанки.

На Куп’янському напрямку росіяни обстрілювали райони Куземівки, Новоселівського та Стельмахівки, а на Лиманському напрямку – Макіївку, Площанку, Кузьмине та Діброву.

Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також протягом доби захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили та військової техніки противника.

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Теми: Луганська областьокупаціявійна
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