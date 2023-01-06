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Путін нікого не введе в оману припиненням вогню, РФ має вивести війська з України – МЗС Франції

"Європейська правда"П'ятниця, 6 січня 2023, 18:49

Франція закликає Росію вивести війська з України і заявляє, що одностороннє оголошення Кремлем припинення вогню з нагоди православного Різдва нікого не введе в оману.

Про це йдеться у заяві МЗС Франції, пише "Європейська правда".

"Франція нагадує про своє глибоке переконання, що справедливий і тривалий мир не може бути досягнутий без повного виведення російських військ з усієї української території. Це єдиний спосіб покласти край труднощам, з якими вже майже 11 місяців стикається український народ, який мужньо бореться за свою свободу і незалежність від російського агресора", - йдеться у заяві.

У французькому МЗС наголосили, що заява про тимчасове припинення вогню є грубою спробою Росії приховати свою відповідальність, в той час як вона продовжує збільшувати свої зловживання та безперервно обстрілювати всю українську територію, зокрема, посеред зими, обираючи в якості мішеней критично важливі об'єкти та цивільне населення.

"Це є ще одним доказом цинізму Росії, яка з 24 лютого послідовно демонструє, що вона не бажає миру і що вона мало зважає на дотримання своїх міжнародних зобов'язань, у тому числі тих, що випливають зі статуту Організації Об'єднаних Націй", - йдеться у заяві.

Раніше міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що перемир'я, оголошене Росією на Різдво, не викликає довіри.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі вважає, що оголошена Путіним 36-годинна пауза між російськими атаками на території України не покращить перспективи миру.

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Теми: ПутінРосіяФранція
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