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Прем'єр Швеції підтримує надання Україні САУ Archer

"Європейська правда"Понеділок, 9 січня 2023, 20:04

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон пообіцяв, що Україна отримає самохідні артилерійські установки Archer, про можливість постачання яких ішлося ще минулого року.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftonbladet, про це Крістерссон заявив на конференції неурядової організації "Суспільство та оборона".

"Я завжди говорив, що ми рішуче підтримуємо надання (Україні) цієї передової системи озброєнь. Ця робота триває, і я повернуся до вас, щойно ми її завершимо", – зазначив шведський прем’єр.

Відповідаючи на питання, чому САУ Archer не було в пакеті військової допомоги, затвердженому урядом Крістерссона в грудні, той відповів, що ця техніка "не була на першому місці у списку побажань України".

"Archer був і залишається для нас головним пріоритетом", – запевнив він.

Ще наприкінці серпня 2022 року тодішня міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде повідомила, що шведський уряд розглядає можливість передати Україні шведські артилерійські установки Archer та переносні зенітно-ракетні комплекси RBS70.

Як зазначає "Мілітарний", артилерійська частина САУ Archer представлена гарматою FH 77B калібром 155-мм з довжиною ствола у 52 калібри. Апарат заряджання дозволяє випускати шість снарядів за 30 секунд по різних траєкторіях.

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Максимальна дальність стрільби САУ Archer становить від 30 до 60 кілометрів, а максимальна скорострільність – 8-9 пострілів за хвилину, час розгортання системи – 30 секунд.

Відомо, що на озброєнні Швеції перебувають щонайменше 48 систем Archer.

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Теми: Швеціязброя
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