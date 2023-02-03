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Прем’єрка Італії відвідає Україну до 24 лютого

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 20:57

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні відвідає Київ до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посилання на агентство ANSA, про це Мелоні заявила у п’ятницю під час візиту до Німеччини.

"Я буду в Києві до (першої річниці початку війни)  24 лютого", - сказала Мелоні. 

Раніше сама Мелоні підтвердила свій намір здійснити візит до Києва та запросила президента Володимира Зеленського відвідати Рим. 

За словами італійської прем'єрки, її візит мав би відбутися до кінця зими.

Президент Володимир Зеленський у середині січня підтвердив, що найближчим часом прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні приїде до України.

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Теми: Італіяпрем'єр
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