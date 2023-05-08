ЗМІ: РФ провадить операцію впливу з метою розсварити Туреччину з ЄС та Україною

Розслідування групи європейських видань встановило, що Росія намагається проводити у країнах Європи операцію впливу з метою ускладнити відносини між Туреччиною та ЄС, а також послабити підтримку України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі шведського Expressen, що брало участь у проєкті поруч із DR, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, NRK, SVT, Delfi, WDR/NRD та центром "Досьє".

Отримані журналістами документи свідчать, що російські спецслужби активно взялися за тему після антитурецьких протестів у Швеції та Данії на тлі блокування Анкарою вступу цих країн до НАТО. У Москві побачили у цьому додаткову можливість розсварити союзників.

Реклама:

Папери отримали від нібито одного зі співробітників російських спецслужб, особа якого відома журналістам, але її не розкривають.

У поясненні до плану йдеться, що між Туреччиною та ЄС існує явна напруга не лише на рівні офіційних відносин, але й через зростаючі ісламофобські настрої у європейських суспільствах. Далі пропонують організувати акції, які би додатково загострили ситуацію – наприклад, спалення турецького прапора і портретів Ердогана у Гаазі, велику кампанію з образливими графіті проти Ердогана у великих містах Європи.

У матеріалі наводять короткий опис запропонованої акції: "П’ятеро людей (місцеві та іммігранти) у масках стають на прапор Туреччини і палять портрет Ердогана; один з них знімає це на телефон; місце – одне із впізнаваних місць Гааги; відео розсилається турецьким ЗМІ та організаціям, публікується у соцмережах тощо".

ВІДЕО ДНЯ

З документів випливає, що деякі такі постановочні акції організували з найнятими "протестувальниками", а в деяких випадках їх використали і проти України.

Так, в одному з паперів вказано, що постановочною була демонстрація 5 березня у Парижі. Нібито "представники української громади" – кілька людей – розгорнули невеликий антитурецький банер і вигукували на камеру "зупиніть Ердогана". Потім це відео з’явилося на Facebook і YouTube. Згідно з документом, метою цієї провокації було "показати невдячність" українців і нібито байдужість до катастрофічних землетрусів у Туреччині, "підкреслити деструктивний характер проукраїнських активістів та українського суспільства під владою Зеленського загалом".

Ретельно дослідивши матеріали з акції та соцмережі, журналісти Danmarks Radio та Le Monde з’ясували, що нібито "представник української громади" на акції 5 березня у Парижі раніше фігурував на інших акціях, але тоді з антиукраїнськими гаслами. Так, 11 лютого його помітили на акції проти пенсійної реформи з плакатом проти України, НАТО і США.

Журналісти також помітили, що троє тих самих людей періодично з’являлися на акціях, ніяк не пов’язаних з Україною, із плакатами "НАТО, припини бомбити Донецьк" і "Не давайте зброю Україні" та публікували цей контент у соцмережах.

Центр "Досьє" встановив, що власник найактивнішого такого профілю належить алжирцю, який навчався у Санкт-Петербурзі. Наприкінці грудня 2022 року, перед початком операції впливу, він приєднався до кількох французьких груп у Facebook і пропонував там підробіток – 80-100 євро за фотографію. Коли з ним спробували вийти на зв’язок, він заявив, що його акаунт зламаний. Невдовзі після того цей та ще кілька акаунтів, причетних до поширення контенту з акцій, видалили.

Журналісти ідентифікували ще кількох людей, яких помітили на акціях, але жоден не захотів коментувати, як вони вирішили брати участь і чи отримували за це гроші.

Дансько-шведський активіст Расмус Палудан – головний ініціатор акцій зі спаленням Корану – заявив DR, що на нього ніяким чином не впливають з Росії і агенти Кремля ніяк не підбурювали його на ті чи інші дії.

Неофіційно вдалося підтвердити, що кілька західних спецслужб знають про цей російський план. У шведській поліції безпеки Säpo відмовилися детально коментувати, що їм відомо, але зазначили, що російські кампанії впливу часто намагаються скористатися певними розколами у суспільстві для своїх цілей.

Раніше журналісти низки видань отримали документи про стратегію впливу Росії на держави Балтії, які, схоже, готували ще перед повномасштабною війною.