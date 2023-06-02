Голова МЗС Німеччини: Арешт Путіна для Гааги законний, міжнародне право чітке

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає законним арешт президента РФ Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit, вона сказала після засідання Ради держав Балтійського моря у місті Вісмар у п’ятницю.

Бербок закликала поважати міжнародне право на тлі можливого арешту Путіна на саміті БРІКС у Південній Африці.

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"Міжнародне право є чітким на даний момент. Міжнародне право чітко дає зрозуміти: воєнні злочинці, ті, хто несе відповідальність за ведення агресивних воєн, вони будуть притягнуті до відповідальності в певний момент", – сказала вона.

Як відомо, Путін може поїхати на саміт групи держав БРІКС у Йоганнесбурзі, що в Південній Африці, у серпні. Оскільки ПАР підписала Римський статут МКС, вона буде зобов'язана заарештувати російського президента при в'їзді до країни.

Як вважає голова німецького МЗС, зустріч БРІКС дає зрозуміти, що жорстока агресивна війна і порушення міжнародного порядку мають наслідки для кожного агресора і воєнного злочинця, і після цього "не можна більше просто брати участь у міжнародних конференціях".

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"Це ще раз дає зрозуміти, що ця російська агресивна війна не є суто європейською справою, а зачіпає весь світ", – вважає Бербок.

Нагадаємо, в березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена Міжнародного кримінального суду.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Путін "заслуговує на те, щоб бути засудженим" і доставленим до Гааги.

Детальніше про те, як мають переслідувати РФ за злочин агресії, в відеоінтерв'ю "ЄвроПравді" розповів головний представник України у питаннях, які стосуються міжнародного юридичного переслідування РФ, Антон Кориневич.