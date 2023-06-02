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Голова МЗС Німеччини: Арешт Путіна для Гааги законний, міжнародне право чітке

"Європейська правда"П'ятниця, 2 червня 2023, 21:57
Голова МЗС Німеччини: Арешт Путіна для Гааги законний, міжнародне право чітке
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото Getty Images

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає законним арешт президента РФ Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit, вона сказала після засідання Ради держав Балтійського моря у місті Вісмар у п’ятницю.

Бербок закликала поважати міжнародне право на тлі можливого арешту Путіна на саміті БРІКС у Південній Африці.

"Міжнародне право є чітким на даний момент. Міжнародне право чітко дає зрозуміти: воєнні злочинці, ті, хто несе відповідальність за ведення агресивних воєн, вони будуть притягнуті до відповідальності в певний момент", – сказала вона.

Як відомо, Путін може поїхати на саміт групи держав БРІКС у Йоганнесбурзі, що в Південній Африці, у серпні. Оскільки ПАР підписала Римський статут МКС, вона буде зобов'язана заарештувати російського президента при в'їзді до країни.

Як вважає голова німецького МЗС, зустріч БРІКС дає зрозуміти, що жорстока агресивна війна і порушення міжнародного порядку мають наслідки для кожного агресора і воєнного злочинця, і після цього "не можна більше просто брати участь у міжнародних конференціях".

"Це ще раз дає зрозуміти, що ця російська агресивна війна не є суто європейською справою, а зачіпає весь світ", – вважає Бербок.

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Нагадаємо, в березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена Міжнародного кримінального суду.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Путін "заслуговує на те, щоб бути засудженим" і доставленим до Гааги.

Детальніше про те, як мають переслідувати РФ за злочин агресії, в відеоінтерв'ю "ЄвроПравді" розповів головний представник України у питаннях, які стосуються міжнародного юридичного переслідування РФ, Антон Кориневич.

Теми: НімеччинаПутінарештГаазький трибунал
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