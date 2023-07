У Колумбії зіткнулись два військові літаки, загинув пілот

У Колумбії під час навчань зіткнулися два військові літаки, один з пілотів загинув.

Джерело: Військово-повітряні сили Колумбії, соцмережі

Дослівно: "З жалем повідомляємо, що два літаки T-27 Tucano, які виконували навчальну місію, розбилися біля 2-го повітряного бойового командування".

#BREAKING #Colombia Two planes of the Colombian Air Force, which were on an exercise, collided in the air today in central Colombia. pic.twitter.com/2WKYcS0c6e

