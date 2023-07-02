У Колумбії зіткнулись два військові літаки, загинув пілот
У Колумбії під час навчань зіткнулися два військові літаки, один з пілотів загинув.
Джерело: Військово-повітряні сили Колумбії, соцмережі
Дослівно: "З жалем повідомляємо, що два літаки T-27 Tucano, які виконували навчальну місію, розбилися біля 2-го повітряного бойового командування".
#BREAKING #Colombia Two planes of the Colombian Air Force, which were on an exercise, collided in the air today in central Colombia. pic.twitter.com/2WKYcS0c6e— National Independent (@NationalIndNews) July 2, 2023
Деталі: За даними ЗМІ, обидва пілоти катапультувалися, але один з них від отриманих травм загинув.
ВПС країни зазначають, що загиблий – підполковник Маріо Андрес Еспіноса Гонсалес.
Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a la familia del piloto fallecido, el Teniente Coronel Mario Andrés Espinosa González (QEPD) y a cada uno de los hombres y mujeres de la Institución.— Fuerza Aérea Colombiana (@FuerzaAereaCol) July 2, 2023
“Los pilotos no mueren, solo vuelan más alto” pic.twitter.com/OMQTUZhTS7