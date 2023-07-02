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У Колумбії зіткнулись два військові літаки, загинув пілот

Роман ПетренкоНеділя, 2 липня 2023, 14:59
У Колумбії зіткнулись два військові літаки, загинув пілот
скріншот

У Колумбії під час навчань зіткнулися два військові літаки, один з пілотів загинув.

Джерело: Військово-повітряні сили Колумбії, соцмережі

Дослівно: "З жалем повідомляємо, що два літаки T-27 Tucano, які виконували навчальну місію, розбилися біля 2-го повітряного бойового командування".

Деталі: За даними ЗМІ, обидва пілоти катапультувалися, але один з них від отриманих травм загинув.

ВПС країни зазначають, що загиблий – підполковник Маріо Андрес Еспіноса Гонсалес.

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Теми: авіа
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