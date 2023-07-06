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Національний рекорд: одразу чотири українки вийшли до другого кола Вімблдону-2023

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 липня 2023, 20:37
Національний рекорд: одразу чотири українки вийшли до другого кола Вімблдону-2023
Леся Цуренко та Еліна Світоліна. Фото: Jimmie48

Українські тенісистки встановили національний рекорд за представництвом у другому колі Вімблдону-2023: до цієї стадії турніру вийшли чотири українки.

Джерело: "Суспільне. Спорт"

Деталі: У 2023 році в основній сітці Вімблдону стартували п'ять українок: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко, Еліна Світоліна та Катерина Байндль – усі представниці України у топ-100 світового заліку.

За підсумками першого дня змагань до другого раунду вийшли Леся Цуренко та Еліна Світоліна. Обидві обіграли американок Клер Лю та Вінус Вільямс відповідно.

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Натомість Катерина Байндль у 3 сетах програла фіналістці US Open та стала у підсумку єдиною серед українок, що не пройшли перший раунд. Адже пізніше до другого кола вийшли Марта Костюк, яка здобула першу перемогу над тенісисткою із топ-10, та Ангеліна Калініна, яка обіграла дебютантку Грендслемів Джессіку Бузас Манейро.

Що передувало: Дотепер національним рекордом за кількістю тенісисток у другому колі Вімблдону було три представниці.

Теми: спорт
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