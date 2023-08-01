Переданих Угорщині військовополонених залякували "покаранням" в Україні – ЗМІ

Українських військовополонених, яких Росія передала до Угорщини, під час перебування там залякували покаранням в Україні, якщо вони вирішать повертатися додому, також їх схиляли до прийняття угорського громадянства.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Kyiv Independent і "Радіо Свобода"

Деталі: Співрозмовники журналістів у дипломатичних колах розповіли, що в Угорщині українських військовополонених переконували, що їм краще не повертатися в Україну, тому що їм загрожує негайне повернення на фронт або суд за "дезертирство". Один співрозмовник сказав, що їх нібито заохочували прийняти громадянство Угорщини.

Речник МЗС України Олег Ніколенко у публічному коментарі казав, що українська сторона має інформацію, яку підтверджують також ті полонені, яких вже повернули, що їх "піддавали психологічному тиску і вони отримували викривлену інформацію".

Kyiv Independent зауважує, що Ніколенко та представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко у своїх коментарях уникали конкретики у тому, чи особи, які тиснули на українських полонених і вдавалися до маніпуляцій, були безпосередніми представниками угорської влади.

У матеріалах з посиланням на анонімних співрозмовників згадують, що передані до Угорщини військовополонені 19-23 років мали прізвища угорського походження, але лише один володів угорською та мав подвійне громадянство. Вони потрапили у полон під Куп’янськом і перебували в таборі, про який українська сторона практично не мала інформації.

Нагадаємо: Шестеро з українських військовополонених, яких Росія віддала Угорщині, "досі на території ЄС, ймовірно в Угорщині", і п’ятеро повернулися в Україну.

Один з анонімних співрозмовників серед дипломатів сказав, що полонених привезли з Росії до Угорщини нібито транзитом через Туреччину, але не сказав, як саме. Українські посадовці відмовилися від коментарів щодо цього питання.

З відкритих даних про польоти журналісти не побачили рейсів урядових літаків між Туреччиною та Угорщиною у дні, коли цей трансфер міг відбутися. Помітили лише невеликий літак мальтійської компанії VistaJet, що прилетів чартерним рейсом зі Стамбула до Будапешта 7 червня.

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