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На Одещині військовий бухгалтер привласнив 10 мільйонів із зарплатного фонду морпіхів

Альона Мазуренко Середа, 2 серпня 2023, 11:45
На Одещині військовий бухгалтер привласнив 10 мільйонів із зарплатного фонду морпіхів
ФОТО СБУ

Служба безпеки викрила і затримала на Одещині військового бухгалтера, який привласнив понад 10 млн грн із зарплатного фонду морпіхів.

Джерело: пресслужба СБУ, Офіс генпрокурора

Дослівно: "Військова контррозвідка СБУ викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в одному з окремих батальйонів морської піхоти ЗСУ на Одещині.

Незаконну діяльність організував бухгалтер фінансово-економічного підрозділу військової частини.

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За даними слідства, посадовець нараховував зарплату і премію на рахунки своїх знайомих, які не входять до складу батальйону і взагалі не проходять службу у Збройних силах".

Деталі: Завдяки цій схемі фігурант придбав авто преміум класу.

Загалом бухгалтер розікрав більше ніж 10 млн бюджетних гривень.

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Для реалізації оборудки він вносив недостовірну інформацію до зарплатних відомостей та списків на преміювання особового складу військової частини.

 

Щоб отримати доступ до спеціальних бухгалтерських програм, зловмисник використовував електронний ключ, який безпідставно отримав від начальника фінансово-економічної служби батальйону.

Потім фальсифіковані відомості подавав до обласного управління Держказначейства для нарахування замовлених коштів як зарплати і премії для військовослужбовців і працівників військової частини.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання бухгалтера виявлено автомобіль Audi Q7, коштовні гаджети і побутову техніку, які він придбав за вкрадені гроші.

Також виявлено майже 2,5 млн привласнених гривень на банківських картках його знайомих, яким посадовець нібито надав кошти у борг.

Крім того, у фігуранта виявлено бойову гранату РГО, яку направлено на експертизу.

Бухгалтеру повідомили про підозру за ч.4 ст.191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Теми: СБУОдеса
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