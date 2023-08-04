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СБУ: Росія через "вагнерівців" готує теракт в Білорусі, щоб повністю втягнути її у війну

Олександр ШумілінП'ятниця, 4 серпня 2023, 13:28
СБУ: Росія через вагнерівців готує теракт в Білорусі, щоб повністю втягнути її у війну
Фото: СБУ

Служба безпеки України заявляє, що росіяни готують провокацію "під чужим прапором", щоб втягнути Білорусь у безпосередні бойові дії проти України.

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: Згідно з розвідданими провокацію, у вигляді теракту, планують вчинити на Мозирському нафтопереробному заводі. Підготовкою займається диверсійно-розвідувальна група із російських військових та спецслужбовців, яких відправили на до Білорусі під виглядом "вагнерівців".

Дослівно: "Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи із себе "українських диверсантів". У скоєному РФ планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути Мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави.

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Інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел. Зокрема, зі свідчень військовослужбовця ЗС РФ, якого українські захисники взяли у полон на Запорізькому напрямку".

Деталі: СБУ каже, що у мобільному телефоні полоненого росіянина знайшли інформацію про "спеціальну місію" на Мозирському НПЗ.

"У його телефоні кіберфахівці СБУ знайшли видалену переписку з іншими виконавцями, знімки об’єкта та окрему інформацію щодо операції", - сказано у повідомленні.

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Теми: РосіяСБУ
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