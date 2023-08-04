Уряд Болгарії схвалив надання Україні 100 БТРів

Болгарський уряд на своєму засіданні схвалив проєкт угоди між міністерствами внутрішніх справ Болгарії та міністерством оборони України про безоплатне надання нашій країні 100 бронетранспортерів радянського зразка.

Джерело: "Європейска правда" з посиланням на відповідне рішення уряду

Деталі: Рішення уряду Болгарії передбачає, що голова МВС країни Калін Стоянов уповноважений провести переговори з українською стороною про укладання угоди, "за умови її подальшої ратифікації".

Крім того, угода про передання бронетранспортерів Україні тимчасово застосовуватиметься "з дати підписання до набуття чинності". Це означає, що саме передання може початись ще до ратифікації угоди в парламенті Болгарії.

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