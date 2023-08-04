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Уряд Болгарії схвалив надання Україні 100 БТРів

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 4 серпня 2023, 16:59
Уряд Болгарії схвалив надання Україні 100 БТРів
Ілюстративне фото Getty Images

Болгарський уряд на своєму засіданні схвалив проєкт угоди між міністерствами внутрішніх справ Болгарії та міністерством оборони України про безоплатне надання нашій країні 100 бронетранспортерів радянського зразка.

Джерело: "Європейска правда" з посиланням на відповідне рішення уряду

Деталі: Рішення уряду Болгарії передбачає, що голова МВС країни Калін Стоянов уповноважений провести переговори з українською стороною про укладання угоди, "за умови її подальшої ратифікації".

Крім того, угода про передання бронетранспортерів Україні тимчасово застосовуватиметься "з дати підписання до набуття чинності". Це означає, що саме передання може початись ще до ратифікації угоди в парламенті Болгарії.

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Що було раніше

  • Парламентська більшість у Болгарії схвалила надання Україні додаткової військової допомоги у формі близько 100 бронетранспортерів радянського зразка ще 21 липня.
  • БТРи перебували на складі Міністерства внутрішніх справ Болгарії з 1980-х років. Додаткова допомога також може бути встановлена в окремій міжурядовій угоді між Києвом і Софією.
  • Це перший випадок, коли болгарська сторона передає броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників, як вона робила до цього.
  • Наприкінці червня Болгарія схвалила новий пакет військової допомоги Україні, деталі якого не розкривають. 

Теми: БолгаріяУкраїназброявійна
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