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Київське дербі з шістьма голами: "Оболонь" дала бій "Динамо", але програла

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 серпня 2023, 19:23
Київське дербі з шістьма голами: Оболонь дала бій Динамо, але програла
фото ФК "Динамо" із Twitter

В українській футбольній Прем'єр-лізі відбулося перше київське дербі сезону 2023/24, в якому "Динамо" обіграло "Оболонь" із рахунком 4:2.

Джерело: "Суспільне.Спорт"

Деталі: В елітному дивізіоні два київські клуби представлені вперше з 2019 року. "Оболонь" цього року підвищилася в класі, посівши друге місце в Першій лізі.

Вперше м'яч опинився у воротах на 10-й хвилині. Але взяття воріт форвардом "Оболоні" Ростиславом Таранухою судді скасували через положення поза грою.

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"Динамо" зреагувало голом Владислава Ваната, вже третім для нападника в новому сезоні, на 17-й хвилині. М'яч також перевірявся арбітрами VAR, але був залишений у силі.

Після пів години гри ювілейним, першим після повернення голом відзначився Андрій Ярмоленко — реалізував перший пенальті у матчі.

Заключні хвилин першого тайму подарували ще два м'ячі від обох команд: на реалізований Русланом Черненком стандарт (VAR переглядав епізод через імовірний офсайд у Тараса Мороза) гості відповіли влучним ударом Віталія Буяльського після прострілу з флангу.

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фото ФК "Динамо" із Twitter

Після поновлення гри "Оболонь" скористалася ще одним стандартом: Данило Карась після навісу зі штрафного залишився без опіки на дальній стійці.

Згодом "пивовари" зрівняли рахунок — втретє вразив ворота "Динамо" Тарануха. Але й цього разу VAR визначив, що гравець перебував в офсайді.

Із 72-ї хвилини господари грали в меншості. Через дві жовті картки впродовж лише чотирьох хвилин з поля вилучили Віталія Грушу.

Остаточний рахунок встановив Ярмоленко. За 15 хвилин до закінчення основного часу він реалізував свій другий пенальті в матчі, призначений за фол на Владиславі Ванаті.

Команда Мірчі Луческу першою в новому сезоні здобула дві перемоги в УПЛ. Проміжну турнірну таблицю "Динамо" очолило з відривом від "Шахтаря" у два очки.

Теми: футбол
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