У КМДА витратили 64 млн на "передислокацію" іржавої плавучої насосної станції

Правоохоронці повідомили двом директорам департаментів КМДА підохру за фактом службової недбалості з тяжкими наслідками.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Згідно з даними слідства, у березні 2022 року за ініціативи вказаних посадовців розпорядженням Київської міської військової адміністрації було прийнято рішення про передислокацію плавучої насосної станції, яка перебуває на балансі ПрАТ "АК "Київводоканал", з метою забезпечення населення міста Києва питною водою.

Виконувати це розпорядження доручили керівникам двох департаментів КМДА, які в свою чергу, не вжили жодних заходів для перевірки технічного стану насосної станції.

Як встановлено слідством, вказана насосна станція не підлягає експлуатації за цільовим призначенням, водночас із резервного фонду бюджету міста Києва на роботи з її передислокації було витрачено 64 млн грн, що становить 90% від загальної вартості робіт.

Внаслідок службової недбалості підозрюваних плавучу насосну станцію ніхто не передислокував, а грошові кошти з резервного фонду бюджету міста Києва було витрачено безпідставно.

Слідство триває.

Вирішується питання щодо застосування до підозрюваних запобіжних заходів та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.