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Румунія передала Молдові партію військової допомоги

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 7 серпня 2023, 23:15

Міністри оборони Молдови та Румунії Анатолій Носатий і Анджел Тильвар у понеділок провели переговори в Кишиневі, під час яких молдовська сторона прийняла партію румунської військової допомоги.

Джерелопресреліз Міноборони Румунії, який цитує "Європейська правда"

Деталі: У межах візиту румунський міністр разом зі своїм колегою в Кишиневі взяв участь у прийнятті останньої безоплатної допомоги Міністерства національної оборони Румунії для Національної армії Молдови.

До партії допомоги увійшли "індивідуальні засоби балістичного захисту, а саме кевларових шоломів і бронежилетів, а також польові автомобілі, в межах постійних зусиль Румунії з підтримки модернізації оборонних структур Республіки Молдова", йдеться в пресрелізі.

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Під час візиту Тильвар підтвердив, що Бухарест готовий запропонувати експертну допомогу й підтримку Національній армії Молдови в багатьох сферах.

Дослівно: "Ця допомога є частиною постійних зусиль Румунії, через Міністерство національної оборони, з підтримки Молдови в галузі оснащення армії сучасним обладнанням".

Більше деталей: Зазначається, що переговори очільників оборонних відомств Румунії та Молдови стосувались двостороннього співробітництва й питань, пов'язаних із співпрацею в регіональному контексті, а також в контексті НАТО і ЄС.

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Теми: РумуніяМолдовазброя
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