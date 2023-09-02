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На Київщині в шести приватних дитсадках отруїлися діти – 17 госпіталізовані

"Українська правда"Субота, 2 вересня 2023, 01:36
фото pixabay

На Київщині зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції в шести приватних дитячих садочках Бучанського та Фастівського районів.

Джерело: ДУ "Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України"  у Facebook

Деталі: Отруєння пов'язане з роботою кейтерингової компанії, яка привозила їжу для дітей.

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Загалом зареєстровано 18 випадків отруєння серед дітей від 2 до 6 років. На стаціонарному лікуванні перебуває 17 дітей, з них 1 дитина у відділенні інтенсивної терапії.

Фахівці ДУ "Київський ОЦКПХ МОЗ" розпочали епідеміологічне розслідування, щоб встановити джерело інфікування.

Теми: діти
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