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Три чверті американців вважають Байдена застарим для другого терміну - опитування

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 4 вересня 2023, 20:24
Три чверті американців вважають Байдена застарим для другого терміну - опитування
джо байден, Getty Images

73% американців вважають, що Джо Байден занадто старий, аби переобиратися у президенти США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на дані опитування, проведеного Wall Street Journal

Деталі: Згідно з опитуванням, 73% респондентів заявили, що Байден занадто старий, щоб балотуватися на другий термін. Причому 47% сказали те саме про потенційного суперника Байдена від Республіканської партії Дональда Трампа, який молодший від Байдена на три роки.

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З різницею в 11 відсоткових пунктів більше виборців вважають, що Трамп, а не Байден, має більше досягнень на посаді президента – близько 40% проти 51%.

Байдена сприймають прихильніше, ніж Трампа, за деякими особистими характеристиками. Близько 48% виборців сказали, що Байден симпатичний, порівняно з 31% для Трампа. Близько 45% вважають Байдена чесним, тоді як про Трампа так сказали 38%.

Опитування показало, що 39% виборців позитивно ставляться до нинішнього президента.

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В окремому запитанні 42% респондентів відповіли, що схвалюють те, як Байден справляється зі своїми обов'язками, ще 57% не схвалюють.

Водночас американські виборці не дуже добре оцінюють роботу Байдена в економічній сфері. Зокрема, 58% виборців кажуть, що стан економіки погіршився за останні два роки.

Опитування також засвідчило, що обвинувальні вироки проти Трампа зменшать схильність проголосувати за нього у 37% респондентів. Ще 24% заявили, що вони збільшать їхню прихильність до Трампа. Близько 35% сказали, що обвинувачення не вплинули на їхній вибір.

Опитування проводилось серед 1500 зареєстрованих виборців у період з 24 по 30 серпня. Статистична похибка становить 2,5 відсоткових пункта. Респондентам телефонували на мобільні, стаціонарні телефони та надсилали смс-повідомлення із запрошенням пройти опитування онлайн.

Президенту США Байдену 80 років, а Трампу – 77.

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Теми: БайденвибориСШАпрезидент
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