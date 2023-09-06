Міністр оборони Румунії пояснив протиріччя з падінням уламків дрона на території країни
Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар виступив із роз'ясненням щодо уламків безпілотника, які знайшли на території країни після атак "Шахедів" по півдню України.
Джерело: Тилвар в ефірі телеканалу CNN Antena 3, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: За словами глави румунського оборонного відомства, поки що невідомо, коли уламки російського безпілотника впали в районі села Плауру і чи пов'язані вони з атакою, про яку заявила українська сторона на початку цього тижня.
Тилвар розповів, що у вівторок він поінформував президента Румунії Клауса Йоганніса про те, що на території країни не виявляли жодні частини безпілотників.
Однак увечері того ж дня румунські військово-морські сили, за його словами, виявили металеві уламки біля села Плауру, що межує з Ізмаїлом в Одеській області.
Після цього на місці події розпочалися слідчі дії, додав міністр.
"Вчора ввечері… наші підрозділи виявили уламки, які можуть бути обладнанням безпілотника. Вони… відібрали ці зразки і проводять їхній аналіз", – зазначив Тилвар.
Румунський міністр додав, що перші висновки щодо відсутності уламків дронів базувалися на даних його відомства, про що він згодом поінформував президента Йоганніса.
Що було раніше:
- Перед цим в Румунії підтвердили, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника.
- До цього румунська сторона категорично заперечувала ймовірність того, що на їхній території могли впасти дрони, якими РФ атакувала південь України.
- Нагадаємо, 4 вересня в МЗС України з посиланням на Держприкордонслужбу повідомили, що під час атаки на українські порти на Дунаї у ніч на 4 вересня російські "Шахеди" впали на території Румунії, та додали фото вибуху з іншого боку Дунаю.
- Румунська сторона фактично заперечила інцидент і заявила, що "використані РФ ударні засоби не становили прямої воєнної загрози для національної території чи територіальних вод Румунії".
- Після цього глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що в України є фотодокази падіння дронів Shahed на румунській території.