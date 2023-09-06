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Міністр оборони Румунії пояснив протиріччя з падінням уламків дрона на території країни

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 16:45
Міністр оборони Румунії пояснив протиріччя з падінням уламків дрона на території країни
Анджел Тилвар, фото: Getty Images

Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар виступив із роз'ясненням щодо уламків безпілотника, які знайшли на території країни після атак "Шахедів" по півдню України.

Джерело: Тилвар в ефірі телеканалу CNN Antena 3, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами глави румунського оборонного відомства, поки що невідомо, коли уламки російського безпілотника впали в районі села Плауру і чи пов'язані вони з атакою, про яку заявила українська сторона на початку цього тижня.

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Тилвар розповів, що у вівторок він поінформував президента Румунії Клауса Йоганніса про те, що на території країни не виявляли жодні частини безпілотників.

Однак увечері того ж дня румунські військово-морські сили, за його словами, виявили металеві уламки біля села Плауру, що межує з Ізмаїлом в Одеській області.

Після цього на місці події розпочалися слідчі дії, додав міністр.

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"Вчора ввечері… наші підрозділи виявили уламки, які можуть бути обладнанням безпілотника. Вони… відібрали ці зразки і проводять їхній аналіз", – зазначив Тилвар.

Румунський міністр додав, що перші висновки щодо відсутності уламків дронів базувалися на даних його відомства, про що він згодом поінформував президента Йоганніса.

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Теми: РумуніябезпілотникиРосіяУкраїна
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