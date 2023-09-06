Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міністр оборони Румунії пояснив протиріччя з падінням уламків дрона на території країни

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 16:45
Міністр оборони Румунії пояснив протиріччя з падінням уламків дрона на території країни
Анджел Тилвар, фото: Getty Images

Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар виступив із роз'ясненням щодо уламків безпілотника, які знайшли на території країни після атак "Шахедів" по півдню України.

Джерело: Тилвар в ефірі телеканалу CNN Antena 3, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами глави румунського оборонного відомства, поки що невідомо, коли уламки російського безпілотника впали в районі села Плауру і чи пов'язані вони з атакою, про яку заявила українська сторона на початку цього тижня.

Реклама:

Тилвар розповів, що у вівторок він поінформував президента Румунії Клауса Йоганніса про те, що на території країни не виявляли жодні частини безпілотників.

Однак увечері того ж дня румунські військово-морські сили, за його словами, виявили металеві уламки біля села Плауру, що межує з Ізмаїлом в Одеській області.

Після цього на місці події розпочалися слідчі дії, додав міністр.

ВІДЕО ДНЯ

"Вчора ввечері… наші підрозділи виявили уламки, які можуть бути обладнанням безпілотника. Вони… відібрали ці зразки і проводять їхній аналіз", – зазначив Тилвар.

Румунський міністр додав, що перші висновки щодо відсутності уламків дронів базувалися на даних його відомства, про що він згодом поінформував президента Йоганніса.

Що було раніше:

Теми: РумуніябезпілотникиРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Нью-Йорка і анонсував участь у засіданні ООН

Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги Німеччини Україні на 400 млн євро

Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини через заборону на імпорт зерна

Більшість країн ЄС засуджують блокаду зерна з України трьома країнами

Сирський: На Бахмутському напрямку ворог втратив найкращі частини, але штурм триває

По всій Болгарії фермери заблокували дороги через агроімпорт з України

Усі новини...
Румунія
Румунія посилить захист неба після падіння уламків дрона на території країни
У Румунії визнали, що знайшли уламки нібито дрона після атаки "Шахедів" з РФ
Президент Румунії: Жоден безпілотник не досяг країни
Останні новини
03:01
На Бєлгородщині місцева влада відзвітувала про збиття трьох повітряних цілей
02:34
Групи ударних дронів прямують на західну Україну – Повітряні сили
02:14
В Краматорську, Слов'янську, Одесі та Херсоні було чути вибухи
01:53
У Росії назріває заколот – Данілов
01:22
Зеленський відвідав важкопоранених українських військових у лікарні Нью-Йорка
00:59
США заарештували росіянина, який скуповував мікроелектроніку подвійного призначення
00:30
ОновленоПовітряні сили оголосили про загрозу ракет та безпілотників у кількох областях
00:13
Олена Зеленська у США зустрінеться з родиною Клінтонів
23:54
Путін забрав російські активи норвезького медіахолдингу Amedia
23:45
У липні банки видали іпотечних кредитів на 880 мільйонів – опитування НБУ
Усі новини...
Реклама: