Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні запустили курси з виготовлення й використання боєприпасів для БПЛА

Ірина БалачукСереда, 6 вересня 2023, 23:09
В Україні запустили курси з виготовлення й використання боєприпасів для БПЛА
Український військовий з дроном. Фото з Telegram Володимира Зеленського

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості спільно з двома провідними ВИШами запустило перший пілотний навчальний курс для підготовки фахівців з виготовлення та експлуатації боєприпасів для БПЛА.

Джерело: сайт міністерства

Дослівно Мінстратегпром: "Перша група із 27 слухачів уже розпочала шеститижневе навчання. До кінця 2023 року курси з виготовлення й використання боєприпасів для БПЛА пройдуть понад 100 співробітників відповідних установ, відомств та підприємств".

Реклама:

Деталі: Наразі навчаються представники відповідних відомств та військовослужбовці, які безпосередньо використовуватимуть вироби на фронті.

Курс включає:

  • вивчення конструкції сучасних боєприпасів до БПЛА,
  • отримання навичок поводження з продуктами спецхімії,
  • забезпечення безпеки при поводженні з боєприпасами,
  • отримання практичного досвіду з первинної медичної допомоги.

Повідомляється, що по закінченню курсів слухачі отримають свідоцтво про проходження курсів підвищення кваліфікації.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: безпілотникиосвітаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУмєров вперше бере участь у "Рамштайні"

Справи на Коломойського: БЕБ запевняє, що не ставить палиці в колеса НАБУ

Остін: Танки Abrams незабаром будуть в Україні

Маск анонсував плату для усіх користувачів соцмережі X

"Нічого не станеться": Польща не боїться покарань за блокаду українського агроімпорту

Росія вночі атакувала Львівщину "Шахедами", є три влучання, пожежі гасять досі − ОВА

Усі новини...
безпілотники
Президент Румунії вимагає з’ясувати, уламки якого дрона впали в його країні
Президент Румунії: Якщо уламки дрона РФ впали на нашій території – це порушення суверенітету
Міністр оборони Румунії пояснив протиріччя з падінням уламків дрона на території країни
Останні новини
13:13
Туреччина імпортує з Росії вугілля, видобуте на тимчасово окупованих українських територіях - Reuters
13:11
Азербайджан почав "антитерористичну операцію" у Нагірному Карабасі
13:09
Удар по ринку у Костянтинівці: СтратКом ЗСУ просить дочекатися розслідування
13:00
"Росатом" перетворив найбільшу в Європі Запорізьку АЕС на катівню - розслідування
12:50
фото, відеоУмєров вперше бере участь у "Рамштайні"
12:42
Експорт тимчасовим коридором: перше судно з зерном вийшло з порту Чорноморськ
12:24
Справи на Коломойського: БЕБ запевняє, що не ставить палиці в колеса НАБУ
12:15
Інтерв'юЯрослав Грицак: Янукович керував як бандит, Ющенко як бухгалтер, Зеленський керує країною як актор
12:08
Остін: Танки Abrams незабаром будуть в Україні
11:59
Курс валют на 19 вересня: готівкова гривня слабне проти євро
Усі новини...
Реклама: