В Україні запустили курси з виготовлення й використання боєприпасів для БПЛА
Середа, 6 вересня 2023, 23:09
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості спільно з двома провідними ВИШами запустило перший пілотний навчальний курс для підготовки фахівців з виготовлення та експлуатації боєприпасів для БПЛА.
Джерело: сайт міністерства
Дослівно Мінстратегпром: "Перша група із 27 слухачів уже розпочала шеститижневе навчання. До кінця 2023 року курси з виготовлення й використання боєприпасів для БПЛА пройдуть понад 100 співробітників відповідних установ, відомств та підприємств".
Реклама:
Деталі: Наразі навчаються представники відповідних відомств та військовослужбовці, які безпосередньо використовуватимуть вироби на фронті.
Курс включає:
- вивчення конструкції сучасних боєприпасів до БПЛА,
- отримання навичок поводження з продуктами спецхімії,
- забезпечення безпеки при поводженні з боєприпасами,
- отримання практичного досвіду з первинної медичної допомоги.
Повідомляється, що по закінченню курсів слухачі отримають свідоцтво про проходження курсів підвищення кваліфікації.
ВІДЕО ДНЯ