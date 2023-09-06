В Україні запустили курси з виготовлення й використання боєприпасів для БПЛА

Український військовий з дроном. Фото з Telegram Володимира Зеленського

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості спільно з двома провідними ВИШами запустило перший пілотний навчальний курс для підготовки фахівців з виготовлення та експлуатації боєприпасів для БПЛА.

Джерело: сайт міністерства

Дослівно Мінстратегпром: "Перша група із 27 слухачів уже розпочала шеститижневе навчання. До кінця 2023 року курси з виготовлення й використання боєприпасів для БПЛА пройдуть понад 100 співробітників відповідних установ, відомств та підприємств".

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Деталі: Наразі навчаються представники відповідних відомств та військовослужбовці, які безпосередньо використовуватимуть вироби на фронті.

Курс включає:

вивчення конструкції сучасних боєприпасів до БПЛА,

отримання навичок поводження з продуктами спецхімії,

забезпечення безпеки при поводженні з боєприпасами,

отримання практичного досвіду з первинної медичної допомоги.

Повідомляється, що по закінченню курсів слухачі отримають свідоцтво про проходження курсів підвищення кваліфікації.