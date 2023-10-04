Підтримай роботу УП на платформі Patreon

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"Українська правда"Середа, 4 жовтня 2023, 13:35
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Рік тому редакція "Української правди" запустила свою сторінку на краудфандинговій платформі Patreon

Ми все ще працюємо за принципом, коли вся актуальна та важлива інформація для вас залишається відкритою, бо розуміємо, наскільки це важливо. Проте якісна та професійна журналістика щодня потребує підтримки відповідальних читачів. І одним зі способів це зробити є підписка на Patreon

З вашою підтримкою журналісти УП мають змогу їздити у систематичні відрядження у зону бойових дій, проводити важливі розслідування та, загалом, щодня безперебійно працювати, аби ви дізнавалися про найважливіше якнайшвидше. 

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Залученість читачів дуже важлива, адже саме так ми розуміємо нашу важливість для вас. 

Тож, якщо ви довіряєте УП та хочете підтримати нашу роботу, можете зробити це просто зараз. Натомість ми обіцяємо залишатися вартовими правди. 

Про ефективність роботи можна зрозуміти з кількості аудиторії, яка приходить за новинами саме на наш сайт. У перші дні війни "Українська правда" стала другим за відвідуваністю сайтом після Google.  

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