Підтримай роботу УП на платформі Patreon

Рік тому редакція "Української правди" запустила свою сторінку на краудфандинговій платформі Patreon.

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Про ефективність роботи можна зрозуміти з кількості аудиторії, яка приходить за новинами саме на наш сайт. У перші дні війни "Українська правда" стала другим за відвідуваністю сайтом після Google.

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