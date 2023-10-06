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Білорусь провела зустріч іноземних дипломатів із депортованими з України дітьми

Тетяна ОлійникП'ятниця, 6 жовтня 2023, 21:12
Білорусь провела зустріч іноземних дипломатів із депортованими з України дітьми
зустріч іноземних дипломатів із депортованими з України дітьми у білорусі. Фото з Facebook Катерини Рашевської

Іноземні дипломати відвідали у Білорусі місця перебування вивезених з Лисичанська та Сєвєродонецька українських дітей.

Джерело: юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська у Facebook

Пряма мова: "З 44 дітьми з Лисичанська та Сєвєродонецька зустрілися представники Зімбабве, Індії, Катару, КНР, Куби, Монголії, ОАЕ, Росії, Сирії, а також Палестини. До пропагандистського заходу долучилися службовці з Білорусі, Союзної держави та СНД.

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Інші держави оголосили бойкот та відмовилися брати участь у заході, проведення якого не відповідає принципу найкращих інтересів дитини та має на меті виключно легітимізацію міжнародних протиправних діянь".

Деталі: За словами правозахисниці, перший секретар Посольства РФ у Білорусі Карина Багієва засвідчила, що українським дітям нав’язують російське громадянство та організацію навчального процесу, який не дозволяє зберегти національну ідентичність.

Повірений у справах Катару Абдулаїз Аль-Куварі допоміг встановити, що білоруські родини беруть до себе українських дітей. Цю інформацію також підтвердила директорка однієї з новополоцьких шкіл.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія

  • Раніше МЗС України повідомляло, що Білорусь має намір організувати у себе в країні зустріч представників іноземного дипкорпусу з українськими дітьми, які були вивезені із тимчасово окупованих Росією Лисичанська та Сєвєродонецька. Мета заходу – легалізація незаконного переміщення українських дітей із тимчасово окупованих територій України. 

Теми: Білорусьдепортація
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