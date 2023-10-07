Захисники знищили ще 610 окупантів і понад 20 ворожих танків
Субота, 7 жовтня 2023, 07:56
За минулу добу Сили оборони знищили ще 610 загарбників, 27 БпЛА і 23 танки ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 281700 (+610) осіб,
- танків ‒ 4800 (+23) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9102 (+20) од,
- артилерійських систем – 6688 (+22) од,
- РСЗВ – 808 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 541 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5185 (+27) од,
- крилатих ракет ‒ 1530 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9073 (+58) од,
- спеціальної техніки ‒ 956 (+5) од.