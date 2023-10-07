Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Захисники знищили ще 610 окупантів і понад 20 ворожих танків

Ольга Глущенко Субота, 7 жовтня 2023, 07:56
Захисники знищили ще 610 окупантів і понад 20 ворожих танків
Українські воїни. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знищили ще 610 загарбників, 27 БпЛА і 23 танки ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.23 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 281700 (+610) осіб,
  • танків ‒ 4800 (+23) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9102 (+20) од,
  • артилерійських систем – 6688 (+22) од,
  • РСЗВ – 808 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 541 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5185 (+27) од,
  • крилатих ракет ‒ 1530 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9073 (+58) од,
  • спеціальної техніки ‒ 956 (+5) од.

Теми: війнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
війна
На Херсонському напрямку Сили оборони успішно уражають тили ворога – зведення
Герої та антигерої
Деградовані російські війська не здатні вести повноцінний наступ у районі Куп'янська – ISW
Останні новини
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: