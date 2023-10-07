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Захисники знищили ще 610 окупантів і понад 20 ворожих танків

Ольга Глущенко Субота, 7 жовтня 2023, 07:56
Захисники знищили ще 610 окупантів і понад 20 ворожих танків
Українські воїни. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знищили ще 610 загарбників, 27 БпЛА і 23 танки ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 281700 (+610) осіб,
  • танків ‒ 4800 (+23) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9102 (+20) од,
  • артилерійських систем – 6688 (+22) од,
  • РСЗВ – 808 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 541 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5185 (+27) од,
  • крилатих ракет ‒ 1530 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9073 (+58) од,
  • спеціальної техніки ‒ 956 (+5) од.

Теми: війнаГенштаб
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