На Сумщині "цілителька" видурила в жінки майже 2 мільйони гривень

Поліцейські Сумщини викрили "ворожку" та "цілительку", яка ошукала жінку на 1,9 млн гривень, їй призначили арешт із можливістю застави.

Джерело: поліція Сумщини

Дослівно: "27-річна жінка, з метою незаконного збагачення, в одній із соціальних мереж розмістила інформацію про свої екстрасенсорні здібності. Для виклику довіри шахрайка розмістила фейкові фотографії відгуків про свою успішну діяльність.

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Через деякий час до псевдоцілительки звернулася жінка, яка хотіла покращити стан свого здоровʼя. Підозрювана, розуміючи, що потерпіла їй довіряє, почала просити грошові кошти на певні атрибути для ритуалів. На що довірлива жінка перерахувала зловмисниці грошові кошти на загальну суму 1,9 млн гривень".

Деталі: Затримали зловмисницю співробітники карного розшуку та слідчі за силової підтримки спецпризначенців роти поліції особливого призначення ГУНП в Сумській області під час спроби отримати від потерпілої ще 160 тисяч гривень.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

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Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйон 778 тисяч гривень.