На Хмельниччині лікар ВЛК вимагав у хворого військового хабар за визнання непридатності
На Хмельниччині лікар військово-лікарської комісії вимагав у хворого військового 5 тисяч доларів хабаря за підтвердження його непридатності до служби.
Джерело: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону
Деталі: За даними прокуратури, лікар точно знав, що у військовослужбовця є медичне захворювання, яке є підставою для визнання його непридатним до військової служби
Утім, за те, що ВЛК визнає його непридатним, виключивши з військового обліку та звільнивши зі Збройних сил України, лікар вимагав хабар у розмірі 5 тисяч доларів.
За це він обіцяв оформити потрібні медичні довідки та вплинути на колег, щоб ті ухвалили позитивне рішення.
Дослівно: "Затримали лікаря у військовому госпіталі на Хмельниччині під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 1800 доларів США. Першу частину він отримав як аванс напередодні.
Наразі йому обрано запобіжний захід та відсторонено від посади. Перевіряється причетність до вчиненого інших осіб".