На Хмельниччині лікар ВЛК вимагав у хворого військового хабар за визнання непридатності

На Хмельниччині лікар військово-лікарської комісії вимагав у хворого військового 5 тисяч доларів хабаря за підтвердження його непридатності до служби.

Джерело: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Деталі: За даними прокуратури, лікар точно знав, що у військовослужбовця є медичне захворювання, яке є підставою для визнання його непридатним до військової служби

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Утім, за те, що ВЛК визнає його непридатним, виключивши з військового обліку та звільнивши зі Збройних сил України, лікар вимагав хабар у розмірі 5 тисяч доларів.

Фото - Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Фото - Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

За це він обіцяв оформити потрібні медичні довідки та вплинути на колег, щоб ті ухвалили позитивне рішення.

Дослівно: "Затримали лікаря у військовому госпіталі на Хмельниччині під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 1800 доларів США. Першу частину він отримав як аванс напередодні.

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Наразі йому обрано запобіжний захід та відсторонено від посади. Перевіряється причетність до вчиненого інших осіб".