Українці землею не діляться, вони в неї закопують − Данілов

Російським воєнним злочинцям ніхто і ніколи не пробачить смерть безвинних українських дітей, а будь-які розмови про припинення війни мають базуватися на поверненні всіх українських територій і покаранні країни-агресора Росії

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook, коментуючи заяви про необхідність пошуку компромісів з РФ

Пряма мова Данілова: "Упереджуючи різного роду "інсайти", експертні прогнози, коментарі "анонімних джерел", які активізувались на черговій хвилі розмов про "необхідність досягнення консенсусу", "припинення вогню", "пошуку мирних шляхів", "початку консультацій і переговорів", хотів би зробити декілька концептуальних зауважень. Це необхідно для того, щоб протверезіти тих, хто занадто і завчасно увірував у "слабкість Заходу", "занепад Америки", "російську міць", "українську втому" та в інші мантри ефірів типу "раши тудей"".

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Деталі: Данілов наголосив, що "Українська формула миру" є документом не загальних декларацій, а практичних реалізацій.

"Якщо хтось досі цього не зрозумів, варто позбутись ілюзій про українську поступливість у цьому питанні і зрозуміти рівень нашої твердості. Російським воєнним злочинцям ніхто і ніколи не вибачить смерть безвинних українських дітей. Поки не буде справедливого суду і покарання, ніяких контактів з нинішніми кремлівськими покидьками бути не може", − заявив секретар РНБО.

Він також підкреслив, що відновлення територіальної цілісності України є "безумовним і безальтернативним абсолютом української позиції для початку будь-яких пропозицій щодо урегулювання війни".

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"В Україні землею не діляться, ми в неї закопуємо тих, хто наважився це перевірити", − наголосив Данілов.

Він визнав, що ситуація на фронті важка, а українці втомились від війни, але при цьому наголосив, що Україна знайде відповіді на виклики, які виникають, а українці, обираючи між втомою або рабством, завжди оберуть свободу і будуть боротися стільки, скільки буде необхідно. Данілов вважає, що Росії не вдасться деморалізувати і розколоти Україну зсередини.

"Зусилля міжнародних посередників, які представляють потужні і могутні країни, необхідно спрямувати не на переконання України, а на повернення Росії до дій у рамках міжнародного права, а крім цього, що зараз більш важливо, на ліквідацію джерел поставок підсанкційних товарів військового призначення на територію тимчасово існуючої РФ", − підсумував секретар РНБО.