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Російські війська атакували Херсон та Берислав: троє людей поранені

Тетяна ОлійникСереда, 6 березня 2024, 18:21
Російські війська атакували Херсон та Берислав: троє людей поранені
Наслідки обстрілів Херсона 6 березня. Скриншот з відео Херсонської ОВА

Російська армія 6 березня атакувала Херсон та Берислав, відомо про трьох поранених.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Через скидання вибухового предмета з дрона у власні оселі в Бериславі постраждало подружжя. 59-річний чоловік та його дружина, 58 років, отримали вибухові травми та контузії. 

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Також вдень окупанти обстріляли Корабельний район Херсона.

Дослівно: "На власному подвір’ї травми отримала 45-річна жінка. У неї поранення ноги".

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Теми: ХерсонХерсонська областьвійна
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