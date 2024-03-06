Російські війська атакували Херсон та Берислав: троє людей поранені
Середа, 6 березня 2024, 18:21
Російська армія 6 березня атакувала Херсон та Берислав, відомо про трьох поранених.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Через скидання вибухового предмета з дрона у власні оселі в Бериславі постраждало подружжя. 59-річний чоловік та його дружина, 58 років, отримали вибухові травми та контузії.
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Також вдень окупанти обстріляли Корабельний район Херсона.
Дослівно: "На власному подвір’ї травми отримала 45-річна жінка. У неї поранення ноги".
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