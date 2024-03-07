Повітряні сили повідомили про ворожі БпЛА на півдні України
Четвер, 7 березня 2024, 23:38
Російські війська увечері 7 березня запустили ударні БпЛА на територію України з півдня.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Деталі: О 22:32 військові попередили про групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
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Зокрема про загрозу попереджають мешканців Затоки.
Також повітряну тривогу у зв'язку з російськими "Шахедами" повідомили в Миколаївській та Херсонській областях.
О 23:29 військові уточнили, що "Шахеди" з Херсонщини курсують на Дніпропетровщину, у напрямку Кривого Рогу. Також група ворожих БпЛА рухається вздовж межі Миколаївської та Одеської областей, курсом на північний захід.
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Атака "Шахедів" на Одещину з Чорного моря триває.