У понеділок Україну прогріє до 32°, місцями дощі та грози

У понеділок, 3 червня, в Україні вдень температура повітря сягатиме 32°, у деяких регіонах короткочасні дощі та грози.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Прогноз погоди на 3 червня, meteo.gov.ua

Деталі: Вночі у більшості північних, центральних, Харківській областях, вдень в Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

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Температура вночі 13-18°, на заході країни 10-15°; вдень 27-32°, у західних, північних, Вінницькій областях та на узбережжі морів 23-28°.

На Київщині вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 25-27°.