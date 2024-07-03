Шольц: Німеччина ніколи не підтримає припинення вогню, яке має на меті капітуляцію України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не підтримає таке припинення вогню, яке матиме на меті капітуляцію України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ntv

Деталі: У Бундестазі під час запитань до уряду йшлося, зокрема і про Україну. На запитання депутата від Лівої партії Гезіне Лотш, коли може бути досягнуто припинення вогню, канцлер розкритикував "мирну пропозицію" лідера РФ Владіміра Путіна.

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"На мою думку, припинення вогню, яке має на меті капітуляцію України, ми ніколи не повинні підтримувати з боку Німеччини", – відповів Шольц.

Шольц назвав пропозицію Путіна дивною. Господар Кремля сказав, що буде готовий до припинення вогню, "якщо Україна також погодиться на подальші анексії".

За словами канцлера, це показує, "наскільки цинічно там мислять, і що російський лідер не має наміру припиняти свою загарбницьку війну". Путін говорить про мирні переговори лише для того, щоб продовжувати війну. "Ми цього не допустимо", – запевняє Шольц.

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Лотш також запитала, чи дає канцлер Олаф Шольц "гарантію", що Німеччина не стане стороною війни. Він відповів ствердно: "Так, я даю таку гарантію. Це те, що я відстоюю як канцлер".

14 червня Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

Міністерство закордонних справ України заявило, що своїм так званим ультиматумом для початку "мирних переговорів" Путін має на меті зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський порівняв пропозицію Путіна з діями нацистської Німеччини.