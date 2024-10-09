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У Бразилії суд скасував заборону на роботу соцмережі Маска

Станіслав ПогоріловСереда, 9 жовтня 2024, 02:28
У Бразилії суд скасував заборону на роботу соцмережі Маска
Фото: Getty Images

Суддя Верховного суду Бразилії скасував заборону на роботу в країні соцмережі Ілона Маска X (колишній Twitter), яка була введена наприкінці літа.

Джерело: BBC

Деталі: Повідомляється, що Маск останнім часом поступився вимогам судді і почав блокувати акаунти екстремістів, а також виплачувати штрафи.

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Суддя Верховного суду Бразилії Алешандрі ді Мораіс оголосив, що скасування заборони на роботу X набуває чинності негайно, і доручив відомству, що відповідає за телекомунікації в країні, протягом доби забезпечити розблокування соцмережі для всіх бразильських користувачів.

Що було раніше:

  • Наприкінці літа бразильський телекомунікаційний регулятор заявив, що призупиняє доступ до соціальної мережі X в країні на виконання наказу судді.
  • У своєму рішенні суддя Верховного суду Александре де Мораес наказав призупинити діяльність компанії X до тих пір, поки вона не виконає всі пов'язані з цим судові рішення, включаючи виплату штрафів на суму понад 3 мільйони доларів США, а також призначення місцевого представника, як того вимагає бразильське законодавство.

МаскБразилія
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