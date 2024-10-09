У Бразилії суд скасував заборону на роботу соцмережі Маска

Суддя Верховного суду Бразилії скасував заборону на роботу в країні соцмережі Ілона Маска X (колишній Twitter), яка була введена наприкінці літа.

Джерело: BBC

Деталі: Повідомляється, що Маск останнім часом поступився вимогам судді і почав блокувати акаунти екстремістів, а також виплачувати штрафи.

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Суддя Верховного суду Бразилії Алешандрі ді Мораіс оголосив, що скасування заборони на роботу X набуває чинності негайно, і доручив відомству, що відповідає за телекомунікації в країні, протягом доби забезпечити розблокування соцмережі для всіх бразильських користувачів.

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