ЗСУ за добу знищили понад 1400 росіян – Генштаб
Неділя, 8 грудня 2024, 07:34
Генштаб ЗСУ оновив дані про російські втрати у війні проти України, минулої доби армія РФ втратила понад 1400 військових.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Згідно з даними Генштабу, з 24 лютого 2022 року по 8 грудня 2024 року загальні втрати особового складу ворога становлять близько 753 370 осіб, з яких 1460 – за останню добу.
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Окрім того, ЗСУ знищили:
- Танків – 9519 (+5 за добу);
- Бойових броньованих машин – 19 571 (+36);
- Артилерійських систем – 21 058 (+3);
- Засобів ППО – 1023 (+1);
- Оперативно-тактичних БПЛА – 20 071 (+29);
- Автомобільної техніки та автоцистерн – 30 965 (+17);
- Спеціальної техніки – 3635 (+2).
Втрати в авіації та морській техніці залишилися без змін: літаки – 369, гелікоптери – 329, кораблі та катери – 28.
Дані уточнюються.