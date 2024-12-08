ЗСУ за добу знищили понад 1400 росіян – Генштаб

Генштаб ЗСУ оновив дані про російські втрати у війні проти України, минулої доби армія РФ втратила понад 1400 військових.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Згідно з даними Генштабу, з 24 лютого 2022 року по 8 грудня 2024 року загальні втрати особового складу ворога становлять близько 753 370 осіб, з яких 1460 – за останню добу.

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Окрім того, ЗСУ знищили:

Танків – 9519 (+5 за добу);

Бойових броньованих машин – 19 571 (+36);

Артилерійських систем – 21 058 (+3);

Засобів ППО – 1023 (+1);

Оперативно-тактичних БПЛА – 20 071 (+29);

Автомобільної техніки та автоцистерн – 30 965 (+17);

Спеціальної техніки – 3635 (+2).

Втрати в авіації та морській техніці залишилися без змін: літаки – 369, гелікоптери – 329, кораблі та катери – 28.

Дані уточнюються.