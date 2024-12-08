На Херсонщині поранені семеро цивільних у суботу
Неділя, 8 грудня 2024, 08:30
Через російську агресію в Херсонській області протягом 7 грудня семеро людей дістали поранення.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 приватних будинків.
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Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Томина Балка, Станіслав, Томарине, Осокорівка та місто Херсон.