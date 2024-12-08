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На Херсонщині поранені семеро цивільних у суботу

Роман ПетренкоНеділя, 8 грудня 2024, 08:30
На Херсонщині поранені семеро цивільних у суботу
Ілюстративне фото Getty Images

Через російську агресію в Херсонській області протягом 7 грудня семеро людей дістали поранення.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7  приватних будинків.

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Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Томина Балка, Станіслав, Томарине, Осокорівка та місто Херсон.

Херсонська область
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