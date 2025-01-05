Росіяни атакували Антонівку біля Херсона: є загиблий і поранений

Внаслідок російського обстрілу Антонівки в передмісті Херсона загинув чоловік, ще одного поранено.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська ОВА у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "У лікарні помер чоловік, який сьогодні потрапив під російський обстріл у Антонівці. Медики до останнього боролись за його життя, однак травми виявились надто тяжкими.

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Наразі особу загиблого встановлюють".

Деталі: Перед цим о 16:58 в ОВА повідомили про внаслідок обстрілу Антонівки у 58-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення ніг.

О 17:32 ОВА повідомила про ще одного чоловіка, який потрапив під російський удар в Антонівці. В нього мінно-вибухова травма, уламкове поранення ніг та тулуба. Який з них пізніше помер, наразі невідомо.

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Що передувало: Раніше повідомлялося, що через російські атаки Херсона та передмістя протягом 5 січня поранені восьмеро людей.