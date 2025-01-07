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Трампу не вдалось відтермінувати вирок у справі про "порногроші", який мають оголосити 10 січня

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловВівторок, 7 січня 2025, 08:15
Трампу не вдалось відтермінувати вирок у справі про порногроші, який мають оголосити 10 січня
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Обраному президенту США Дональду Трампу не вдалося добитись відтермінування оголошення вироку у справі про виплату порноакторці в обмін на мовчання перед виборами 2016 року. Після обвинувального вироку Трамп стане першою особою з судимістю, що заступає на посаду президента. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: Суддя Хуан Мерчан відхилив клопотання адвокатів Трампа, яким вони намагалися скасувати заплановане оголошення вироку 10 січня – за десять днів до офіційного вступу Трампа на посаду президента – у справі про виплату коштів порноакторці Стормі Деніелз в обмін на мовчання про її зв’язки з Трампом давніше у минулому під час передвиборчої кампанії 2016 року, що розцінили як приховані витрати на кампанію.

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"Суд розглянув аргументи відповідача на підтримку клопотання і вважає, що вони переважно повторюють аргументи, які багаторазово використовувалися раніше", – зазначив Мерчан у рішенні. 

Перед тим Мерчан погодився перенести оголошення вироку на період після президентських виборів, але далі відкинув спроби Трампа зупинити розгляд справи з посиланням на президентський імунітет. 

Хоча наперед відомо, що Мерчан не призначить Трампу серйозного покарання, після обвинувального вироку він стане першою особою з судимістю, що заступає на посаду президента.  

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Як писала "ЄвроПравда", справа про "порногроші" була єдиною, в якій вирок Трампу могли оголосити до президентських виборів у США: за рештою досі не почались навіть слухання по суті.

ТрампСША
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