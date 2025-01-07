Трампу не вдалось відтермінувати вирок у справі про "порногроші", який мають оголосити 10 січня

Обраному президенту США Дональду Трампу не вдалося добитись відтермінування оголошення вироку у справі про виплату порноакторці в обмін на мовчання перед виборами 2016 року. Після обвинувального вироку Трамп стане першою особою з судимістю, що заступає на посаду президента.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: Суддя Хуан Мерчан відхилив клопотання адвокатів Трампа, яким вони намагалися скасувати заплановане оголошення вироку 10 січня – за десять днів до офіційного вступу Трампа на посаду президента – у справі про виплату коштів порноакторці Стормі Деніелз в обмін на мовчання про її зв’язки з Трампом давніше у минулому під час передвиборчої кампанії 2016 року, що розцінили як приховані витрати на кампанію.

Реклама:

"Суд розглянув аргументи відповідача на підтримку клопотання і вважає, що вони переважно повторюють аргументи, які багаторазово використовувалися раніше", – зазначив Мерчан у рішенні.

Перед тим Мерчан погодився перенести оголошення вироку на період після президентських виборів, але далі відкинув спроби Трампа зупинити розгляд справи з посиланням на президентський імунітет.

Хоча наперед відомо, що Мерчан не призначить Трампу серйозного покарання, після обвинувального вироку він стане першою особою з судимістю, що заступає на посаду президента.

РЕКЛАМА:

Як писала "ЄвроПравда", справа про "порногроші" була єдиною, в якій вирок Трампу могли оголосити до президентських виборів у США: за рештою досі не почались навіть слухання по суті.