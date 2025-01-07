Маск відреагував на критику Лондона опитуванням про те, чи мають США "звільнити британців від тиранії"

Американський мільярдер Ілон Маск відреагував на критику з боку британського уряду, створивши у своїй соцмережі X (Twitter) опитування, в якому пропонував користувачам відповісти "так" або "ні" на питання, чи має США "звільнити народ Британії від тиранічного уряду".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Цей допис став новим випадом Маска після того, як прем’єр Британії Кір Стармер засудив поширення брехні і фейків, натякаючи на Маска.

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На додачу, нижче у коментарях мільярдер назвав "непоганою ідеєю" чиїсь слова про те, що Британія "могла би бути штатом".

У коментарях найбільше вподобань зібрала відповідь сатиричного акаунта про британську політику "Кіт Ларрі", де той нагадав, що тираном називають правителів з необмеженою владою, які керують жорстокими методами.

скриншот: Європейська правда

Незадовго перед цим Маск прямо заявив, що популістська партія Reform U.K. "єдина, що може врятувати Британію", але потім покритикував її теперішнього лідера Найджела Фараджа.

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Також Маск висловився на підтримку Томмі Робінсона – лідера британських ультраправих, ув'язненого у жовтні за порушення судового наказу, пов'язаного з наклепницькими заявами про сирійського школяра-біженця. В уряді Британії після цього порадили Маску зосередитись на американській політиці.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що стурбований підтримкою Маском ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" за кілька тижнів до позачергових виборів у країні.

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