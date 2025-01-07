Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдіть опитування читачів УП ⭐️

Маск відреагував на критику Лондона опитуванням про те, чи мають США "звільнити британців від тиранії"

Марія Ємець, Анастасія ПроцВівторок, 7 січня 2025, 08:28
Маск відреагував на критику Лондона опитуванням про те, чи мають США звільнити британців від тиранії
Маск. Ілюстративне фото: Getty Images

Американський мільярдер Ілон Маск відреагував на критику з боку британського уряду, створивши у своїй соцмережі X (Twitter) опитування, в якому пропонував користувачам відповісти "так" або "ні" на питання, чи має США "звільнити народ Британії від тиранічного уряду".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Цей допис став новим випадом Маска після того, як прем’єр Британії Кір Стармер засудив поширення брехні і фейків, натякаючи на Маска.

Реклама:

На додачу, нижче у коментарях мільярдер назвав "непоганою ідеєю" чиїсь слова про те, що Британія "могла би бути штатом".

У коментарях найбільше вподобань зібрала відповідь сатиричного акаунта про британську політику "Кіт Ларрі", де той нагадав, що тираном називають правителів з необмеженою владою, які керують жорстокими методами.

 
скриншот: Європейська правда

Незадовго перед цим Маск прямо заявив, що популістська партія Reform U.K. "єдина, що може врятувати Британію", але потім покритикував її теперішнього лідера Найджела Фараджа. 

РЕКЛАМА:

Також Маск висловився на підтримку Томмі Робінсона – лідера британських ультраправих, ув'язненого у жовтні за порушення судового наказу, пов'язаного з наклепницькими заявами про сирійського школяра-біженця. В уряді Британії після цього порадили Маску зосередитись на американській політиці.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що стурбований підтримкою Маском ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" за кілька тижнів до позачергових виборів у країні.

Читайте також на цю тему: Штурм Європи: як та навіщо Ілон Маск втручається у політику європейських країн

МаскВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС: припинення вогню в Газі набирає чинності в неділю
відеоРосіяни заявили про атаку БпЛА на нафтобазу в Калузькій області: виникла пожежа
фотоПісля атаки у Кривому Розі кількість постраждалих збільшилась до 14: 3 "важкі"
Юнаку зі скандальних відео повідомили про підозру через зберігання зброї
Збитки 140 млн: НАБУ викрило нардепа, який наживався на закупівлях Укрзалізниці  
оновленоСі зідзвонився з Трампом: говорили про TikTok, наркотики і мир
Усі новини...
Маск
Президент: Я б хотів, щоб Маск був на нашому боці максимально
Маск почав критикувати прем’єра Британії і закликав провести нові вибори
У партії Шольца кажуть, що Маск перейшов "межі допустимого"
Останні новини
04:37
Повернення біженців до України може завдати шкоди економікам Східної Європи – Reuters
03:24
Уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС: припинення вогню в Газі набирає чинності в неділю
02:23
Байден пом’якшив вироки майже 2500 засудженим за наркозлочини
01:31
В "Дії" тимчасово не працюватиме низка послуг через технічні роботи
00:58
Росіяни просунулися у низці населених пунктів Харківщини та Донеччини – DeepState
00:03
ОновленоКиїв атакували російські ударні безпілотники
23:34
Новини економіки 17 січня: новий рівень атак на енергетику, арешт яхти Сенниченка
23:30
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 155 бойових зіткнень
23:02
фотоУ Києві відкрилось посольство Албанії
23:01
У Туреччині мама-собака принесла своє хворе цуценя до дверей клініки, в якій лікували її іншого малюка
Усі новини...
Реклама:
Реклама: