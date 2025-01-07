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Лукашенко заявив, що Зеленському "дають команду" втягнути Білорусь у війну

Анастасія ПроцВівторок, 7 січня 2025, 15:33
Лукашенко заявив, що Зеленському дають команду втягнути Білорусь у війну
Лукашенко разом з його молодшим сином. фото: БелТА

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що  хтось нібито дає команду президенту України Володимиру Зеленському втягнути Білорусь у війну. 

Джерело: Лукашенко, якого цитує держінформагентство Білорусі БелТА

Пряма мова: "Чому Володя Зеленський так поводиться? Ми ж нормально з ним були, у добрих стосунках. І моя маленька сім'я також. Чого йому не вистачає? Йому дають команду. Чи потрібно всіляко робити все, щоб втягнути країну у війну?"

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Деталі: Лукашенко наголосив, що робитиме все, аби у країні зберігся мир, адже за його словами, якщо Білорусь втягнуть у війну, то вона "може її не витримати як держава".

"Якщо нас втягнуть у війну, це важка ситуація. Ми можемо не витримати як держава. Тому я роблю все терпляче, наполегливо, як Господь нас і церква вчать. Робимо свою справу. Час усе відбудує. Час дасть усім оцінку. Але нам треба вистояти. Нехай кажуть, що в нас тут диктатура, ще чогось. Слухайте, краще така диктатура, як у Білорусі, ніж така демократія, як в Україні", - сказав Лукашенко.

Передісторія: 

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  • 5 січня президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману розповів, як на другий-третій день повномасштабної війни самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у телефонній розмові вибачався за удари по Україні російських ракет із білоруської території й пропонував вдарити у відповідь по Мозирському нафтопереробному заводу.
  • 6 січня прессекретарка самопроголошеного президента Білорусі Наталя Ейсмонт заперечила, що Лукашенко вибачався перед Зеленським під час телефонної розмови, яка відбулася в перші дні повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.
  • Спікерка підтвердила, що розмова із Зеленським у перші дні повномасштабного вторгнення РФ була. За її словами, вона відбулася "виключно завдяки емоційній реакції молодшого сина Лукашенка Миколи, у якого в телефоні був особистий контакт Зеленського".

ЛукашенкоЗеленський
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