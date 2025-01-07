Лукашенко заявив, що Зеленському "дають команду" втягнути Білорусь у війну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що хтось нібито дає команду президенту України Володимиру Зеленському втягнути Білорусь у війну.

Джерело: Лукашенко, якого цитує держінформагентство Білорусі БелТА

Пряма мова: "Чому Володя Зеленський так поводиться? Ми ж нормально з ним були, у добрих стосунках. І моя маленька сім'я також. Чого йому не вистачає? Йому дають команду. Чи потрібно всіляко робити все, щоб втягнути країну у війну?"

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Деталі: Лукашенко наголосив, що робитиме все, аби у країні зберігся мир, адже за його словами, якщо Білорусь втягнуть у війну, то вона "може її не витримати як держава".

"Якщо нас втягнуть у війну, це важка ситуація. Ми можемо не витримати як держава. Тому я роблю все терпляче, наполегливо, як Господь нас і церква вчать. Робимо свою справу. Час усе відбудує. Час дасть усім оцінку. Але нам треба вистояти. Нехай кажуть, що в нас тут диктатура, ще чогось. Слухайте, краще така диктатура, як у Білорусі, ніж така демократія, як в Україні", - сказав Лукашенко.

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