Тихановська просить Захід не визнавати так звані вибори президента, що пройдуть у Білорусі

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала Захід не визнавати прийдешні так звані вибори президента Білорусі.

Джерело: Тихановська під час зустрічі зі спікером Сейму Литви Саулюсом Сквернялісом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: За словами Тихановської, те, що відбудеться в Білорусі наприкінці січня, "не має нічого спільного з виборами".

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"У країні, де знищено всі засоби масової інформації, ліквідовано всі партії, а політичні лідери перебувають у в'язниці або виїхали за кордон, неможливо провести чесні вибори", – додала вона.

Лідерка опозиції Білорусі вважає, що під час імітації голосування все відбудеться "фальшиво, швидко, награно" та стане "ритуалом Лукашенка".

"Звичайно, ми закликаємо наших демократичних партнерів не визнавати ці так звані вибори. Білорусам не потрібно нічого пояснювати, тому що після цього ритуалу Лукашенко не буде легітимним в очах народу", – додала вона.

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Так звані "президентські вибори", де Александр Лукашенко намалює собі чергову перемогу, в Білорусі вирішили провести 26 січня 2025 року.

Як відомо, після сфальсифікованих виборів у серпні 2020 року Лукашенко жорстко придушив багатотисячні протести білорусів. Відтоді у країні немає реальної опозиції та заблокована робота незалежних ЗМІ, опоненти режиму або ув’язнені, або перебувають в екзилі – як-то опозиція на чолі з Тихановською.

Раніше Тихановська закликала білорусів не брати участі у "президентських виборах" у країні в січні 2025 року та не виходити на протести, аби уникнути репресій.