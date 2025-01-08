Румунія обрала дату повторних виборів президента

Урядова коаліція Румунії 8 січня узгодила дату повторного першого туру виборів президента, який було скасовано через іноземне втручання.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: На першому у 2025 році засіданні урядової коаліції Румунії політичні партії домовилися, що перший тур президентських виборів відбудеться 4 травня, а другий – 18 травня.

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Там пояснили, що дати повʼязані з необхідністю одночасного проведення довиборів у деяких районах і з тим, аби голосування не накладалось на національні свята навесні.

Крім того, коаліція підтвердила підтримку єдиному кандидату в президенти – Кріну Антонеску, який минулого тижня оголосив про призупинення виборчої кампанії.

Офіційно дати виборів президента Румунії затвердять на засіданні уряду наступного тижня, уточнює Digi24.

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Нагадаємо, на початку грудня Конституційний суд Румунії ухвалив безпрецедентне рішення перезапустити проведення президентських виборів через скандал довкола кампанії Келіна Джорджеску.

Джорджеску – антизахідного кандидата, який несподівано переміг у першому турі виборів президента Румунії – повʼязали з кампанією іноземного втручання через TikTok.

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