Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдіть опитування читачів УП ⭐️

Трамп всерйоз налаштований взяти під контроль Гренландію, але не силою – ЗМІ

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 січня 2025, 10:54
Трамп всерйоз налаштований взяти під контроль Гренландію, але не силою – ЗМІ
Дональд Трамп, фото: Getty images

Агентство Reuters з посиланням на джерела пише, що обраний президент США Дональд Трамп серйозно налаштований на придбання Гренландії, як для розширення сфери впливу Америки в Західній півкулі, так і для закріплення своєї спадщини.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: У вівторок Трамп відмовився виключити використання військових або економічних дій для придбання заморської данської території після того, як він вступить на посаду 20 січня, чим здивував європейських союзників, які стурбовані збереженням недоторканності кордонів у часи підвищеної глобальної нестабільності.

Реклама:

Хоча Трамп коротко обмовився про можливість придбання Гренландії під час свого першого терміну, його нещодавні коментарі підкреслюють, що його бажання є глибоко вкоріненою амбіцією, а не скороминущою примхою.

Одна людина, поінформована про внутрішні дискусії з Трампом, повідомила Reuters, що колишній девелопер навряд чи буде використовувати військову силу, щоб отримати контроль над Гренландією.

Однак Трамп серйозно налаштований на використання інших засобів – таких як дипломатичний або економічний тиск на Данію – для придбання найбільшого в світі острова, який не є континентом, сказав співрозмовник.

РЕКЛАМА:

"Справжньою спадщиною є те, що ви розширили територію Сполучених Штатів", – сказав співрозмовник.

"Буквально за 70 років ми не додали жодного об'єкту нерухомості до нашого портфелю. Він багато про це говорить", – додав він.

У 1959 році дві американські території – Аляска і Гаваї – стали 49-м і 50-м штатами США за часів президента-республіканця Дуайта Ейзенхауера.

Інший соратник Трампа розповів, що бачив список зовнішньополітичних пріоритетів, складений високопосадовцями Трампа після його перемоги на президентських виборах 5 листопада. Один з них одразу ж привернув його увагу: "Купівля Гренландії".

Трамп зобразив потенційне придбання Гренландії як імператив національної безпеки.

Данія відповіла на коментарі Трампа, заявивши, що Гренландія не продається. Данія контролювала Гренландію протягом сотень років, хоча її 57-тисячне населення зараз самостійно управляє своїми внутрішніми справами.

Радники Трампа заявили, що очікують, що за нової адміністрації Трампа американські зовнішньополітичні ресурси та увага до Америки змістяться в бік Північної та Південної Америки. Трамп підозріло ставиться до китайського і російського впливу в регіоні, який він розглядає як "задній двір Америки", сказали два радники Трампа, які брали участь у плануванні політики в Латинській Америці.

Троє нинішніх і колишніх соратників Трампа, які знайомі з його мисленням, сказали, що Трамп також зацікавлений у територіальній експансії як засобі створення довготривалої спадщини, яку пам'ятатимуть наступні покоління.

Що було раніше: У Копенгагені міркують, як реагувати на заяви обраного президента США Дональда Трампа про бажання приєднати Гренландію, та отримують сигнали про те, що це не просто жарти. 

ТрампДанія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росіяни просунулися біля Великої Новосілки, штурмують райони населеного пункту – DeepState
На гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка, яка каталася на лижах
відеоСили оборони відійшли з вогнетривкого комбінату в Часовому Яру – УП
Трамп запустив мемкоїн $TRUMP, викликавши ажіотаж серед трейдерів
Синоптики розповіли, яку погоду чекати 19 січня та попередили про сильний вітер у Києві
фото, відеоСБУ: Інженер столичного метро створив мережу, яка наводила удари РФ по Києву та Харківщині
Усі новини...
Трамп
У Данії серйозно стурбовані заявами Трампа про Гренландію – CNN
Президентка Мексики запропонувала Трампу перейменувати США на "Мексиканську Америку"
Спецпредставник Трампа хоче вирішити війну в Україні протягом 100 днів після інавгурації
Останні новини
02:44
Росіяни атакували шість громад Сумщини, здійснили понад 40 обстрілів
01:58
Нетаньягу заявив про можливість відновлення бойових дій у Газі
01:10
Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 12
00:52
тенісСвітоліна здобула ювілейну перемогу над суперницями з топ-10 світового рейтингу
00:20
У Києві ППО працювала по ворожих БпЛА – Кличко
00:15
Двічі біженка: що варто знати про долю художниці Олександри Екстер
00:14
Росіяни просунулися біля Великої Новосілки, штурмують райони населеного пункту – DeepState
23:51
Німеччина є головною мішенню тарифів Трампа в ЄС – міністр
23:41
Чи стане Америка "знову здоровою"? Що Трамп може зробити з медициною США і як це вплине на нас
23:21
У США закликали до контролю за компанією, що заснована людьми з Huawei
Усі новини...
Реклама:
Реклама: