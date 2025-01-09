Трамп всерйоз налаштований взяти під контроль Гренландію, але не силою – ЗМІ

Агентство Reuters з посиланням на джерела пише, що обраний президент США Дональд Трамп серйозно налаштований на придбання Гренландії, як для розширення сфери впливу Америки в Західній півкулі, так і для закріплення своєї спадщини.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: У вівторок Трамп відмовився виключити використання військових або економічних дій для придбання заморської данської території після того, як він вступить на посаду 20 січня, чим здивував європейських союзників, які стурбовані збереженням недоторканності кордонів у часи підвищеної глобальної нестабільності.

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Хоча Трамп коротко обмовився про можливість придбання Гренландії під час свого першого терміну, його нещодавні коментарі підкреслюють, що його бажання є глибоко вкоріненою амбіцією, а не скороминущою примхою.

Одна людина, поінформована про внутрішні дискусії з Трампом, повідомила Reuters, що колишній девелопер навряд чи буде використовувати військову силу, щоб отримати контроль над Гренландією.

Однак Трамп серйозно налаштований на використання інших засобів – таких як дипломатичний або економічний тиск на Данію – для придбання найбільшого в світі острова, який не є континентом, сказав співрозмовник.

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"Справжньою спадщиною є те, що ви розширили територію Сполучених Штатів", – сказав співрозмовник.

"Буквально за 70 років ми не додали жодного об'єкту нерухомості до нашого портфелю. Він багато про це говорить", – додав він.

У 1959 році дві американські території – Аляска і Гаваї – стали 49-м і 50-м штатами США за часів президента-республіканця Дуайта Ейзенхауера.

Інший соратник Трампа розповів, що бачив список зовнішньополітичних пріоритетів, складений високопосадовцями Трампа після його перемоги на президентських виборах 5 листопада. Один з них одразу ж привернув його увагу: "Купівля Гренландії".

Трамп зобразив потенційне придбання Гренландії як імператив національної безпеки.

Данія відповіла на коментарі Трампа, заявивши, що Гренландія не продається. Данія контролювала Гренландію протягом сотень років, хоча її 57-тисячне населення зараз самостійно управляє своїми внутрішніми справами.

Радники Трампа заявили, що очікують, що за нової адміністрації Трампа американські зовнішньополітичні ресурси та увага до Америки змістяться в бік Північної та Південної Америки. Трамп підозріло ставиться до китайського і російського впливу в регіоні, який він розглядає як "задній двір Америки", сказали два радники Трампа, які брали участь у плануванні політики в Латинській Америці.

Троє нинішніх і колишніх соратників Трампа, які знайомі з його мисленням, сказали, що Трамп також зацікавлений у територіальній експансії як засобі створення довготривалої спадщини, яку пам'ятатимуть наступні покоління.

Що було раніше: У Копенгагені міркують, як реагувати на заяви обраного президента США Дональда Трампа про бажання приєднати Гренландію, та отримують сигнали про те, що це не просто жарти.